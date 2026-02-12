SeaWorld迎春節 年票會員免費入園

隨著燈籠點亮、鼓聲震天，SeaWorld聖地牙哥邀請遊客走進充滿色彩、文化與歡慶氛圍的世界，一同迎接農曆新年。今年，SeaWorld將農曆新年慶典擴大為三週，創下園區史上最大規模，園區全面換上靈感來自多元東亞文化傳統的視覺、聲音與美食體驗。

農曆新年慶典活動包含於入園門票中，年票會員可免費參加，活動於1月31日至2月16日指定日期舉行，帶來融合傳統文化、娛樂表演與節慶美食的沉浸式體驗。

本次慶典歡迎象徵活力、行動力與新開始的馬年（火馬年）。整個活動期間，這些主題將透過喜慶裝飾、現場表演與互動體驗呈現，邀請社區民眾一同迎接嶄新的一年。

全新與回歸的農曆新年娛樂內容：

太鼓表演-由La Jolla Taiko帶來充滿震撼力的日本傳統太鼓演出，巧妙融合經典太鼓節奏與全球及現代元素，呈現傳統與創新的精彩碰撞。

舞獅舞龍表演（見圖）-由Three Treasures Cultural Arts Society帶來色彩繽紛、節奏明快的舞獅舞龍演出，讓遊客沉浸於農曆新年的熱鬧氛圍中。

幸運紅包-依循農曆新年傳統，象徵好運、財富與祝福的紅包，將於Garden Gate Plaza的文化表演間發送給遊客。

節慶限定美食-推出多款文化風味十足的節慶餐飲，包括五花肉刈包、牛肉炒麵、臺式鹽酥雞、餛飩湯，以及芒果布丁、磚塊吐司等甜點。飲品選項包含麒麟啤酒、Bivouac梨子蘋果酒，以及招牌橙花雞尾酒，為新年增添美味儀式感。

拍照打卡點-園區內設有多個農曆新年主題拍照場景，包括生肖主題裝置，讓遊客留下歡慶馬年的美好回憶。

體驗SeaWorld全年活動的最佳方式就是成為年票會員，享有無限次入園與多項專屬福利。活動包含農曆新年、七海美食節(Seven Seas Food Festival)、Viva La Musica、夏日盛典(Summer Spectacular)等精彩內容。

年票會員全年無黑名單日，可多次入園，並享有免費攜伴門票、全新會員專屬活動、免費停車，以及商品、餐飲、快速通行與幕後動物導覽等多項優惠。

限時優惠：南加州 居民可每月10美元購買SoCal年票，享無限次入園及停車 五折優惠。

農曆新年活動時間可能更動或取消，恕不另行通知。

更多資訊、園區營業時間與購票請造訪www.seaworldsandiego.com，並追蹤SeaWorld的Facebook與Instagram 以獲得最新活動消息。