我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

SeaWorld迎春節 年票會員免費入園

聖地牙哥訊

隨著燈籠點亮、鼓聲震天，SeaWorld聖地牙哥邀請遊客走進充滿色彩、文化與歡慶氛圍的世界，一同迎接農曆新年。今年，SeaWorld將農曆新年慶典擴大為三週，創下園區史上最大規模，園區全面換上靈感來自多元東亞文化傳統的視覺、聲音與美食體驗。

農曆新年慶典活動包含於入園門票中，年票會員可免費參加，活動於1月31日至2月16日指定日期舉行，帶來融合傳統文化、娛樂表演與節慶美食的沉浸式體驗。

本次慶典歡迎象徵活力、行動力與新開始的馬年（火馬年）。整個活動期間，這些主題將透過喜慶裝飾、現場表演與互動體驗呈現，邀請社區民眾一同迎接嶄新的一年。

全新與回歸的農曆新年娛樂內容：

太鼓表演-由La Jolla Taiko帶來充滿震撼力的日本傳統太鼓演出，巧妙融合經典太鼓節奏與全球及現代元素，呈現傳統與創新的精彩碰撞。

舞獅舞龍表演（見圖）-由Three Treasures Cultural Arts Society帶來色彩繽紛、節奏明快的舞獅舞龍演出，讓遊客沉浸於農曆新年的熱鬧氛圍中。

幸運紅包-依循農曆新年傳統，象徵好運、財富與祝福的紅包，將於Garden Gate Plaza的文化表演間發送給遊客。

節慶限定美食-推出多款文化風味十足的節慶餐飲，包括五花肉刈包、牛肉炒麵、臺式鹽酥雞、餛飩湯，以及芒果布丁、磚塊吐司等甜點。飲品選項包含麒麟啤酒、Bivouac梨子蘋果酒，以及招牌橙花雞尾酒，為新年增添美味儀式感。

拍照打卡點-園區內設有多個農曆新年主題拍照場景，包括生肖主題裝置，讓遊客留下歡慶馬年的美好回憶。

體驗SeaWorld全年活動的最佳方式就是成為年票會員，享有無限次入園與多項專屬福利。活動包含農曆新年、七海美食節(Seven Seas Food Festival)、Viva La Musica、夏日盛典(Summer Spectacular)等精彩內容。

年票會員全年無黑名單日，可多次入園，並享有免費攜伴門票、全新會員專屬活動、免費停車，以及商品、餐飲、快速通行與幕後動物導覽等多項優惠。

限時優惠：南加州居民可每月10美元購買SoCal年票，享無限次入園及停車 五折優惠。

農曆新年活動時間可能更動或取消，恕不另行通知。

更多資訊、園區營業時間與購票請造訪www.seaworldsandiego.com，並追蹤SeaWorld的Facebook與Instagram 以獲得最新活動消息。

加州 南加

上一則

誰是新一代洛杉磯華埠小姐？第63屆選美結果揭曉

下一則

洛縣緊急租金補助 最高可領1.5萬元 即起申請

延伸閱讀

新春氣場加持 4星座轉運「財富事業同步升溫」

新春氣場加持 4星座轉運「財富事業同步升溫」
999元春節代磕頭幫盡孝 UU跑腿惹議暫下架

999元春節代磕頭幫盡孝 UU跑腿惹議暫下架
今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異

今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異
王鶴棣、宋茜扮星際特工 「星河入夢」闖進春節檔期

王鶴棣、宋茜扮星際特工 「星河入夢」闖進春節檔期
中華數碼春節優惠 安卓8K電視盒150元起

中華數碼春節優惠 安卓8K電視盒150元起
燃亮華埠 芝市長攜華社迎馬年：亞裔不可或缺

燃亮華埠 芝市長攜華社迎馬年：亞裔不可或缺

熱門新聞

位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃