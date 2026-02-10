中華數碼春節優惠 安卓8K電視盒150元起

中華數碼推出2026春節大優惠安卓 8K電視盒（見圖）大優惠179元和150元家庭卡拉OK機。

中華數碼新到了另外幾種品牌電視盒所有的安卓8K電視盒，都增加智能語音搜索電影、電視劇和YouTube 視頻。講電視劇名稱或演員名字，就能找到節目。畫面更清晰、速度更快、節目更豐富。有大陸、台灣、北美、日本、韓國及新馬、英國、菲律賓、泰國、越南 、印尼、歐洲和各國新聞、體育直播，七天回看。擁有百萬部全球各國更新最快的4K電影、電視劇和綜藝。

機頂盒內有卡拉OK應用，免費點唱中英文歌曲、中文YouTube和私密成人午夜電視直播和點播，有密碼鎖。一次購買，所有節目永久免費。無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，是送禮佳品，外州可郵寄。實體店購物有保障，電視盒一年免在實體店內維修保固。店內增設其他品牌的電視機頂盒維修和升級收費30元。同類電視盒在亞馬遜都賣230元以上。

家庭KTV組合配備混音功能與雙高音質喇叭，支援男女變聲，附兩支無線麥克風。內建藍牙，可連接安卓電視盒，歌曲每日更新，也可透過藍牙連接手機或iPad，提供大量免費歌曲，無需充值。特價150元，與電視盒一同購買可再折50元，組合價280元。機器重約6磅，內建充電池，戶外使用時間約6小時。地址：8736 Valley Blvd# A, Rosemead, CA 91770，電話：626-382-9694。