加州中小企業雇主座談開跑 近兩百名雇主到場吸收新知

華興保險 於29日下午舉辦2026加州 中小企業雇主座談會柔似蜜場，現場超過九位演講者輪番上陣，包括美國勞工部 (DOL)代表Paul Chang及Gary Liu、美國國稅局 (IRS)雙語外展聯絡員Susanne Guo、洛杉磯 縣警察局天普分局局長Jorge Meza、洛杉磯縣消費者與商業事務部 (LA County DCBA)主管Elina Patatanyan、誠德律師事務所資深勞工法律師賴威寧、張青會計師聯合事務所合夥人張青會計師、鄧洪律師事務所總裁鄧洪律師等。話題包括勞工法今年新知、公司稅法更新、報稅季大型法案及小企業必知事項、新移民政策與2026加州法律影響。講座內容豐富且涵蓋多面向，吸引近兩百位企業雇主與公司人事高管出席。

2026年新春開年，有諸多新勞工法規更動需注意，包括今年加州最低時薪漲至16.90美元、員工擔任陪審團當日可使用病假等。資深勞工法律師賴威寧律師說：「今年明文規定嚴格禁止雇主侵吞小費 ，如雇主侵吞小費屬實，勞工局有權對雇主進行時開罰，除要歸還小費、補足工資外，初犯雇主需針對每一位受影響的員工，在每一個發薪週期（Pay Period）內，被處以 $100 美元 的行政罰款。再犯將加重罰金，大幅提升至每人每期 $250 美元。」同時《職場知情權法》也有更動，緊急聯絡人新規為雇主須在3月30日之前，讓員工指定一名緊急聯繫人，意在員工如在工作地點被逮捕或拘留，雇主必須通知該緊急聯繫人，本新法的緣起為ICE在加州境內捉捕計畫。另外雇主須張貼新的勞工法海報，並且填寫上面的空白處，才算完整。

洛杉磯縣警察局天普分局局長Jorge Meza及兩位資深偵探為企業雇主展示多起實際案例，分析了現下常見商業犯罪方式並講解報案及判案流程，提醒企業雇主切勿因不瞭解或語言障礙而選擇不報案，與警方積極配合，才能讓嫌犯無所遁形。

在稅務方面，張青會計師表示，不少人關注川普大而美法案（OBBBA）對中產、高收入族群、中小企業節稅與稅負影響，也將在演講中，一一為企業雇主高管剖析。而知名刑事法律師鄧洪則是帶來內容包括川普移民新政策對雇主的影響、H-1 的新規、川普金卡 與白金卡的資格等。

主辦單位華興保險總裁張國興說，每年華興保險最重視的講座就是開春的中小企業勞工稅法講座，同在加州開立公司，深知各位雇主與高管的經營難處，包含勞工法規年年更動，稅法改變，一不小心就容易觸犯勞工法或沒節省到稅，因此華興也堅持20年不間斷舉辦講座，力求為企業主提供最新資訊，降低經營風險。除了本場講座外， 2/12鑽石吧還有最後一場，下午1點半到5點。2026年聯邦+加州勞工法海報也開放現場免費索取。聯絡華興保險 (626) 333-1111或登錄https://www.kcal.net/2026-ca-business-seminar/瞭解更多。