迎新年！棕櫚泉纜車360度美景步步高陞

隨著新年臨近，與家人到可以360度美景的地方步步高陞為新年增添吉利的開始！位於棕櫚泉 空中纜車（Palm Springs Aerial Tramway）擁有壯麗的自然風光、豐富的戶外活動是與全家人共享難忘時光的完美去處。

棕櫚泉空中纜車是全球最長的「旋轉」纜車之一，從溫暖沙漠攀升至聖哈辛托山頂的涼爽高地。纜車在短短10分鐘的行程中自動旋轉，讓乘客360度飽覽壯闊的山谷、沙漠和松林。感恩節 期間，這段旅程將成為家人、情侶和朋友們拍攝美景的絕佳機會。

遊客可以在山頂的Peaks Restaurant享用傳統美食，並欣賞山巒美景。偏愛便餐的家庭可以選擇 Pine’s Café 的輕食。假日期間，餐廳與戶外空間將布置節日裝飾，讓山頂的氣氛倍添溫馨。

對喜愛戶外運動的遊客來說，從山頂可進入聖哈辛托州立公園 ，探索眾多健行步道。這裡的步道適合各種體能水平，從林間步道到遠足路線不等。為充分享受假期，建議提前網上購票，節省排隊時間。此外，山頂氣溫較低，尤其在冬季，請穿著保暖衣物並選擇層疊穿著。棕櫚泉空中纜車地址：1 Tram Way, Palm Springs, CA 92262