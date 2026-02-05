頤中福2023與2025米其林推薦台菜餐廳 品嘗地道臺灣美食與台東的池上米

我的頻道

洛杉磯訊

多久沒吃到道地台菜還是想嘗嘗台菜？羅蘭崗頤中福（Eat Joy Food）是一家2023與2025米其林推薦台菜餐廳，讓食客品嘗到地道的臺灣美食與來自臺灣台東的池上米。此外，餐廳還擁有承辦臺灣宴席的資質，無論是家庭聚會還是商務用餐，都能提供優質的菜品和周到的服務，菜單上餐點價格已含稅。

負責人表示，頤中福Eat Joy Food，疫情衝擊、經營虧損，憑藉堅定信念和對美食的堅持。2023年首次榮獲米其林推薦餐廳，2025年再次獲米其林推薦，這一榮譽不僅是對餐廳美食的認可，他用經歷詮釋著對餐飲的熱愛與對生活的不屈。台菜為主的餐廳。對飲食品質的要求也很高，很多招牌菜是季節限定，會根據時令調整菜單，並根據當天進的當令時蔬、海鮮搭配，以呈現出菜餚最好的口感與品質。頤中福並沒有刻意追求米其林認可，而是遵循對食材和口味的要求，做出道地台灣味，此外還特地從台灣進口台東池上米，米香濃鬱，口感軟糯。

新春期間，小家庭親友聚餐可選288元酒席菜單（8人份），手打花枝丸、黑椒牛柳、梅菜扣肉、龍蝦意麵、樹籽蒸鱈魚、白斬土雞半隻、山當歸蛤蜊雞鍋、清炒大豆苗。好友相聚、商務宴請可選用688元 酒席菜單（10人份），手打花枝丸、涼拌海蜇絲、龍蝦沙拉、白灼象拔蚌、筍絲蹄膀、樹籽蒸鱈魚、蔥油土雞全隻、山當歸蛤蜊雞鍋、肉蟹米糕、清炒大豆苗、甜點酒釀芝麻湯圓。自己一個人用餐時就點碗實惠的牛肉麵、紅燒臭豆腐，或平日餐點如五更腸旺，份量足，經濟實惠，都超受歡迎，菜單上的價格都已含稅，等於是老闆自動打9折。

頤中福Eat Joy Food訂位專線：626-986-4155，地址：18888 Labin Ct., #C113, Rowland Heights, CA 91748。

