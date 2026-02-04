第二屆納帕谷亞裔美國人電影節登場, 影像、文化與美食交織亞裔真實聲音

第二屆 Napa Valley Asian American Film Festival（NVAAFF）將於2月6日至7日在加州 著名酒鄉納帕谷盛大舉行，透過電影、文化與美食，深入感受亞裔 與亞裔美國人創作者的多元敘事與生命經驗。

NVAAFF 是近年迅速崛起的文化盛會，致力於放大亞裔真實聲音，打造結合影像藝術、社群交流與跨文化對話的平台。主辦單位指出，電影不僅是娛樂，更是一座連結人與人之間的橋樑，能引發深度對話，並激發社會理解與改變。

本屆電影節特別以「亞裔美國女性電影人」為年度主題，聚焦長期被主流影視忽略、卻極具影響力的女性視角。透過劇情長片、紀錄片、短片與實驗作品，呈現她們在家庭、身份、歷史、情感與社會議題上的細膩觀察與創新表現，展現亞裔女性創作者的韌性、藝術能量與時代意義。

活動內容涵蓋精選電影放映包括

影展開幕片 Rental Family（《租來的家庭》），以溫暖細膩的敘事方式，探討跨文化背景下「選擇的家庭」、身分認同與人與人之間的情感連結，為影展揭開序幕。

其他放映作品包括：Fucktoys《性玩具》，Warrior, Who Are You?《你是誰的戰士？》，Chief of War《戰爭之酋》，Rosemead《柔似蜜》，Goddess《女神》，4 Seasons of Redthread Vision《紅線四季》，Flight 182《182號航班》，Full Service《全套服務》，You Left Me A Ghost《你留下了一個鬼魂》，Yonsei《延世》，Diamonds in the Sand《沙中鑽石》。

還有映後導演與演員座談、產業論壇與文化對談，讓觀眾能直接與創作者交流。此外，電影節亦結合納帕谷特色，規劃多項餐飲與文化體驗，串聯當地與亞裔經營品牌，讓影像敘事延伸至味覺與生活文化。

NVAAFF 同時重視新世代培育，透過工作坊、產業對話、獎助與導師計畫，扶植新銳影像創作者，為亞裔故事的未來持續注入創意與資源。主辦單位表示，希望電影節能成為文化目的地，讓在地社區與全球觀眾在此相遇，共同探索、理解並慶祝多元文化。所有主要活動將於 Napa Valley College Performing Arts Center 舉行，影展門票已開放購買，邀請各界走進納帕谷，在影像、對話與佳餚之間，感受亞裔美國故事的深度與魅力。