任鶴年深耕30年 成就中國汽車貿易管理先鋒

深耕汽車行業30年，任鶴年（見圖）帶領潤華集團在山東地區陸續布局汽車產業，目前已建成11個汽車產業園，代理與經營的汽車品牌超過30個，並設有40餘家汽車專營店。隨著相關布局逐步完善，潤華集團在山東汽車貿易市場中的規模與影響力持續擴大，成為當地具代表性的汽貿集團之一。

2009年，任鶴年在山東地區提出建立汽車「一站式」服務體系的構想，並率先在省內推動相關模式落地實施。在其帶領下，集團逐步完善服務流程與經營體系，並於後續年度中，多次獲得「全國十佳汽車行銷集團」及「消費者信得過汽車企業」等業界獎項肯定。

多年來，任鶴年在山東市場推動業務整合，將集團旗下酒店、物業服務、資產租賃等納入汽車貿易相關布局，逐步形成產業生態體系，並推動山東省首個汽車主題公園及汽車生活服務平臺的建立。

2023年，任鶴年因其在企業經營與產業發展方面的表現，於7月獲得「泉城傑出企業家」稱號；11月，獲青鸞獎管理委員會頒發「2023年度汽車貿易管理卓越人物」；12月，獲頒「影響濟南」創業人物榮譽。

隨後，任鶴年獲中國國際商貿經濟管理會頒發「2024年度卓越管理人物」，並獲全球卓越成就獎管理委員會頒發「2024年度國際汽車貿易領軍人物」。