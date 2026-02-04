我的頻道

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

阿凱迪亞跑馬場 2月21日至22日春節園遊會 紅包抽獎最高5千

洛杉磯訊
阿凱廸亞跑馬場，將在2月21日至22日。週末二日舉辦大型農曆中國新年園遊會活動，迎接金馬年的來臨。

活動當日將安排賽馬互動遊戲體驗，並同步舉辦紅包抽獎活動。現場設置幸運樹，樹上懸掛多個紅包，參與者可自行選取，紅包金額不等，最高獎金為5,000元。本次活動紅包總金額為3萬元。

活動安排多元，包括舞龍舞獅、表演節目、親子手作、蹦床遊樂區、中醫義診與中國功術展示，並設有漢服走秀、賽馬互動及拍照打卡區，現場另規劃美食、商品及青島啤酒展示攤位。

阿凱迪亞跑馬場占地約320公畝，始建於1934年，是洛杉磯地區具代表性的馬術與賽馬場地。Santa Anita Park擁有完善設施與良好區位條件，長期承辦各類賽事。

日前，該場地正式確認為2028年洛杉磯奧運會馬術比賽場地，並曾於四十多年前承辦相關馬術賽事。

若想報名參加新年園遊會活動或欲知其他更多入場購票詳情，撥打BRAVO藍天國際傳播626-287-4588或626-287-4566或洽吳興記索票詳情。

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

2026-01-28 13:27

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

2026-01-28 13:27
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28

