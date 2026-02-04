H Mart迎春節 會員消費送限量紅包
全美最大的亞洲連鎖超市之一H Mart宣佈，為慶祝2026年農曆新年，特別推出專屬促銷活動。為了傳承這項重要的文化傳統並回饋忠實顧客，H Mart自即日起，向H Mart智慧卡會員派發2026年限量版農曆新年紅包袋（見圖）。
H Mart會員凡在指定的分店消費滿$30，即可獲得一套兩款設計精美的專屬紅包袋。先到先得，送完為止。尚未成為會員的顧客，可隨時於各參與門市的顧客服務台申請會員卡，即可立即享有領取資格。
「H Mart非常高興能再次推出農曆新年紅包袋，藉此慶祝並展示亞洲文化的豐富底蘊」，H Mart團隊表示：「紅包承載著向親友傳遞祝福與好運的美好寓意。我們2026年的紅包系列特別設計了兩款極具收藏價值的款式，相信能為顧客們的新春佳節增添更多喜慶氛圍。」
作為地道亞洲食材的首選之地，H Mart誠摯邀請顧客前來選購豐富的年貨，從各式傳統賀年食品、新鮮蔬果到高品質精緻禮盒應有盡有。
參與派發新年紅包袋的分店為：
• Arcadia: 1101 W Huntington Dr, Arcadia, CA 91007 / 626-241-9300
• Balboa (San Diego): 7725 Balboa Ave, San Diego, CA 92111 / 858-836-9230
• Buena Park: 5111 Beach Blvd, Buena Park, CA 90621 / 714-249-7070
• Cerritos: 20137 Pioneer Blvd, Lakewood, CA 90715 / 562-303-9810
• Chino: 3967 Grand AveChino, CA, 91710 / 909-664-2001
• Diamond Bar: 2825 S Diamond Bar Blvd, Diamond Bar, CA 91765 / 909-839-0300
• Garden Grove: 8911 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92844 / 714-534-4113
• Irvine: 2600 Alton Pkwy, Irvine, CA 92606 / 949-833-0111
• Irvine Northpark: 3931 Irvine Blvd, Irvine, CA 92602 / 949-739-7474
• Irvine Westpark: 3825 Alton Pkwy, Irvine, CA 92606 / 949-265-8585
• LA Ktown: 928 S Western Ave, Los Angeles, CA 90006 / 213-235-1666
• LA Madang: 621 S Western Ave, Los Angeles, CA 90005 / 213-235-9560
• San Diego: 9440 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92126 / 858-577-0060
• San Francisco: 3995 Alemany Blvd, San Francisco, CA 94132 / 650-993-7450
• San Jose2 - De Anza: 1179 S De Anza Blvd, San Jose, CA 95129 / 408-418-1601
• San Jose - Oakland: 1710 Oakland Rd, San Jose, CA 95131 / 408-599-5440
• Torrance: 4340 Pacific Coast Hwy, Torrance, CA 90505 / 310-974-6880
• Westminster: 16450 Beach Blvd, Westminster, CA 92683 / 714-845-0001
如有任何疑問，可撥打H Mart客服熱線：877-427-7386。
