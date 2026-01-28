加州全保亞市慶農曆新年　籲1月31日前把握投保期限

加州 全保（Covered California）日前於洛杉磯縣植物園 與多位社區領袖共同慶祝農曆新年，並呼籲民眾把握健保 開放投保期，在1月31日截止前完成投保或續保。此次活動舉行之際，全美正面臨「加強版保費 稅收抵免」政策退場的不確定性，而該政策過去曾成功降低保費負擔，並帶動投保人數創下新高。

主辦單位表示，農曆新年象徵更新、家庭團聚與對健康的祝福，2026年為火馬年，象徵行動力與活力，也提醒民眾及早為自己與家人的健康保障做好準備。

加州全保執行長 Jessica Altman 指出，馬象徵能量與行動，正如同現在正是為家人尋找合適健保方案的最佳時機。她強調，加州全保提供多語言、符合不同文化需求的協助服務，期望成為民眾照顧家庭健康的重要後盾。

儘管面臨政策變動挑戰，目前仍有超過38.5萬名加州居民投保2026年每月保費低於10美元的健保計畫，且全州已有超過190萬人完成2026年投保。其中，南加州投保人數達92.5萬人，而亞裔與太平洋島裔投保人數更接近40.5萬人，較去年同期成長4%，成為成長幅度最高的族群。

華興保險 首席策略長 Angela Chang 表示，健康保險不僅是應付突發狀況，也涵蓋例行檢查、處方用藥與心理健康照護，更能在意外發生時保障家庭財務安全。她提醒，開放投保期將於1月31日截止，民眾應把握時機儘早完成投保。

為減輕民眾負擔，加州政府已投入1.9億美元協助弱勢族群維持可負擔的保費水準，儘管無法完全彌補加強版稅收抵免退場後所產生的25億美元缺口，目前仍已有近40萬人受惠，並有許多家庭改選更經濟實惠的保險方案。

民眾可上 CoveredCA.com 使用「比較與選購」工具，查詢所在地區可選方案與保費預估，也可撥打 (800) 300-1506，或透過全州超過14,000名認證經紀人與社區機構，獲得免費且保密的多語言投保協助。