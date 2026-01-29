2026世報迎春年節展/Pala Casino現場遊戲贏餐點 攤位B14 & B16

歡迎蒞臨Pala的活動攤位B14 & B16（見圖），參加現場遊戲即有機會贏得CHI與Kun Lun的免費餐點（限21歲以上賓客）。

Pala Casino Spa & Golf Resort全新升級的亞洲美食體驗！隆重推出兩間全新的亞洲餐廳CHI與Kun Lun為賓客帶來截然不同、卻同樣令人驚豔的餐飲選擇。CHI是一站式亞洲料理餐廳，匯集多元亞洲風味，堅持道地口味與高品質食材，將經典料理以現代手法重新詮釋。無論是日常聚餐或輕鬆享用美食，CHI都以親民價格提供兼具質感與美味的料理，讓賓客輕鬆享受高水準的亞洲美食體驗。

Kun Lun則是一間極致尊榮、靈感來自米其林的亞洲餐廳，打造無與倫比的私人用餐體驗，並提供私人博彩服務。讓每一次到訪都成為獨一無二的尊榮時刻。

此外，別錯過2月20日於Pala Events Cente舉辦的春節 聯歡晚會，一場結合美饌與奢華氛圍精彩娛樂的的高端夜晚盛宴，感受獨一無二的春節聯歡晚會。地點：Pala Casino Spa Resort , Address: 11154 Highway 76, Pala, CA 92059.