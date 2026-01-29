我的頻道

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

2026世報迎春年節展/Pala Casino現場遊戲贏餐點 攤位B14 & B16

洛杉磯訊
歡迎蒞臨Pala的活動攤位B14 & B16（見圖），參加現場遊戲即有機會贏得CHI與Kun Lun的免費餐點（限21歲以上賓客）。

Pala Casino Spa & Golf Resort全新升級的亞洲美食體驗！隆重推出兩間全新的亞洲餐廳CHI與Kun Lun為賓客帶來截然不同、卻同樣令人驚豔的餐飲選擇。CHI是一站式亞洲料理餐廳，匯集多元亞洲風味，堅持道地口味與高品質食材，將經典料理以現代手法重新詮釋。無論是日常聚餐或輕鬆享用美食，CHI都以親民價格提供兼具質感與美味的料理，讓賓客輕鬆享受高水準的亞洲美食體驗。

Kun Lun則是一間極致尊榮、靈感來自米其林的亞洲餐廳，打造無與倫比的私人用餐體驗，並提供私人博彩服務。讓每一次到訪都成為獨一無二的尊榮時刻。

此外，別錯過2月20日於Pala Events Cente舉辦的春節聯歡晚會，一場結合美饌與奢華氛圍精彩娛樂的的高端夜晚盛宴，感受獨一無二的春節聯歡晚會。地點：Pala Casino Spa Resort , Address: 11154 Highway 76, Pala, CA 92059.

春節

下一站華府 台灣旅美內野好手鄭宗哲轉戰國民

備2.4萬份臘八粥饗眾 西來寺人潮湧

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

更多 >
