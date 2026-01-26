Living Sells 隆重開業，以生活美學重新定義房產價值

我的頻道

洛杉磯訊
專注於家具美學與房產空間陳列的生活風格品牌 Living Sells ，1 月24日正式宣布成立。公司以「Where Living Sells（讓生活感帶來成交）」為核心理念，融合家具設計、空間美學與房地產視覺行銷，為房地產銷售注入更具溫度與想像力的生活體驗。

在當下高度同質化的房地產市場中，房子早已不只是面積與地段的組合，而是買家對「理想生活方式」的投射。 Living Sells 團隊由具有多年地產行業經驗與美學設計背景的專業人士組成，深耕南加州市場，服務對象涵蓋地產經紀人、開發商、投資人及高端業主。

Living Sells 創辦人Shirley致辭
Living Sells 創辦人Shirley致辭

Living Sells 創始人Shirley Guo表示：我們相信，一套房子的價值，來自於買家走進空間的第一眼感受。真正打動人的不是家具本身，而是家具背後所呈現的生活場景。Living Sells想做的，是用美學幫助客戶看見未來生活，從而更快做出購買決定。

Linlin Yue GBI 負責人
Linlin Yue GBI 負責人

Linlin Yue GBI 負責人介紹公司核心服務內容包含，房產銷售前整體家具陳列與軟裝搭配，家具租賃及空間佈局優化設計，樣品屋 /翻新房（Flip House）視覺升級，高端房產拍攝場景搭建， 生活方式主題空間打造（Lifestyle Styling）。

嘉賓分享
嘉賓分享

透過專業 Staging 與空間美學設計，Living Sells 所服務的房源在市場表現中普遍具備更強的視覺吸引力，有效縮短在市時間（DOM），並提升成交溢價空間，幫助客戶實現更高投資回報率（ROI）。

Living Sells 是一家總部位於南加工業市的家具美學與房地產空間陳列品牌，專注於透過家具設計與生活方式美學，幫助房產在市場中脫穎而出。公司以「讓房子更好賣」為使命，用設計創造價值，用生活美學賦能房地產交易。

地址14505 Proctor Ave, City of industry .CA91746.電話 909-367-0798。

房地產 加州 南加 工業市

