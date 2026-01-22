華美銀行集團2025年創紀錄凈利13億元

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，Nasdaq 股票代碼：EWBC）公佈截至 2025年全年及第四季度財務報告。 2025全年凈利達13億美元。稀釋每股收益為9.52元。2025年第四季度凈利潤為4 億元，稀釋后每股收益為 2.55 元。 全年平均資產回報率為1.70%，平均普通股權益回報率為 16.0%; 每股賬麵價值較去年同期增長 15.9%。

華美銀行董事長兼首席執行官吳建民（Dominic Ng） 表示：2025 年再度創下歷史新高，無論是營收、凈利息收入、手續費、非利息收入、凈利潤，或每股收益，均刷新紀錄。 他尤其為團隊積極拓展商業支票賬戶關係感到自豪，該行2025年新增數千個商業帳戶，並帶動無息存款餘額穩健增長。 這讓業務韌性進一步增強，並為股東創造17%平均有形普通股權益回報率，每股有形賬麵價值同比成長17%。

吳建民繼續指出 ，信貸品質保持穩健，本季度貸款 凈核銷及關注類貸款均環比改善。鑒於強勁的資本及盈利表現，我們很高興地宣佈，董事會批准將公司普通股季度現金股息上調 0.2 元至每股 0.8 元。該行將繼續依託穩健的資產負債表增長，行業領先的運營效率，以及成熟完善的風險管理體系，為股東創造卓越且可持續的回報。

截至2025年12月31日財報概要：

資產雄厚，總資產為804億元，較 2025年9月30日增加8 億元，增幅1%; 較2024年同期760億元增加45億元增幅6%。 2025年第四季度平均生息資產為766億元，較第三季度增加4億元，主要反映平均貸款餘額增加4億元，同時，平均證券規模增長，主要由將生息現金及銀行存款重新配置至證券資產所帶動。

總貸款再攀新高，截至2025年12月31日，總貸款達569億元，較2025年 9月30日增加11億元; 較2024年同期增加32億元，增幅為6%。 第四季度平均貸款餘額為556億元，較第三季度增加4億美元，增幅為 1%。

總存款再創新紀錄，截至2025年12月31日，總存款達671億元，較2025年9月30日增加5億元，主要來自無息活期存款與有息支票存款的增長。無息存款佔總存款的25%。較2024年同期，總存款增加39億元增幅為 6%。第四季度平均存款達668億元，較第三季度增加6億元，主要反映平均無息活期存款和定期存款的增長，但部分被平均貨幣市場存款的下降所抵消。

資本水平強勁，截至2025年12月31日，股東權益為89億元，環比增長4%。股東權益與總資產比率為11.06%，較9月底的10.77%有所提升。 每股帳面價值為64.68元，較上季增加2.29元，增幅為4%。 每股有形賬麵價值為61.27元，較上季增加2.30元，增幅為4%。

華美銀行集團董事會宣佈，將於2026年2月17日向截至 2026年2月2日登記在冊的股東派發2026年第一季度普通股現金股息，每股0.80元，由先前的每股0.60元上調至0.80元，每股增加0.20元，增幅33%。 年度等值股息為每股3.20元，較此前的每股2.40元顯著提升。

華美銀行致力於説明客戶聯繫商機，向前邁進。 該行母公司華美銀行集團總資產達804億元。其全資子公司華美銀行為總部位於南加州 的最大獨立商業銀行，在美國加州、喬治亞州 、伊利諾伊州、麻州 、內華達州、紐約州、德州 及華盛頓州與亞洲設有超過 110 個服務網點。 更多資訊請流覽：www.eastwestbank.com