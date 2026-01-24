我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

聖蓋博稅務與退休理財公益講座 1月31日免費入場

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
講員原建成，註冊財務規劃師及特許財務顧問。
講員原建成，註冊財務規劃師及特許財務顧問。

為協助企業雇主、自僱人士及一般上班族掌握最新稅務趨勢、提早布局退休規劃，一場以「2026最新稅務策略與退休理財規劃」為主題的公益講座，將於1月31日（週六）下午1時至4時，在聖蓋博喜來登酒店舉行。活動全程以中文進行，免費入場、免費停車，並備有精美茶點，歡迎民眾踴躍參加。

講座邀請到兩位專家聯合主講。第一位講員為梁其德(KT Leung)會計師，曾任加州會計委員會州長任命委員、秘書及財務長，並曾擔任加州註冊會計師協會主席，從事專業會計工作近30年。梁其德會計師將深入解析2026年國稅局最新政策動向與節稅方案，並分享國稅局AI查帳趨勢、降低審計風險的實務技巧，以及近年備受關注的加密貨幣稅務申報重點。

另一位講員原建成(Kenneth Yuen)，擁有CFP（註冊財務規劃師）及ChFC（特許財務顧問）等專業資格，並具備27年以上退休計劃規劃經驗。原建成將聚焦於2026年國稅局退休計劃的最新更新，雇主如何合併不同退休方案達至最低稅額，並比較個人401(k)、SEP IRA、SIMPLE IRA等退休帳戶的差異與優缺點，同時介紹退休帳戶中可運用的各類投資選項。

主辦單位TGI Wealth Management表示，講座旨在協助雇主與個人於稅季期間制定更合適的退休與稅務策略。無論是企業主、自僱人士、工薪族，或正準備退休的高收入族群，都能從中獲得關於401(k)、Pension、IRA、Roth IRA、SEP、SIMPLE等不同退休帳戶的稅務優惠與規劃方向。

值得一提的是，原建成顧問也將於現場提供一對一個人財務諮詢，民眾如對現有理財或退休帳戶有疑問，可攜帶相關文件直接諮詢。

地點位於303 E. Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776。報名方式：簡訊註冊：626-430-1288；電子郵件註冊：https://www.greenvelope.com/event/2026-tax-retirement-planning-seminar；電話報名：909-510-8443。

講員梁其德會計師。
講員梁其德會計師。

退休 國稅局 加州

上一則

2026世報迎春年節展/Joshua露營計畫 豪邁炭火燒烤

下一則

南加不動產投資趨勢 1月30日爾灣、1月31日羅蘭崗講座

延伸閱讀

每晚房價770元起…蘇諾瑪縣豪華樹屋 加州人氣最高短租房

每晚房價770元起…蘇諾瑪縣豪華樹屋 加州人氣最高短租房
加州電動車銷逾250萬輛 聖塔克拉拉縣占41%最高

加州電動車銷逾250萬輛 聖塔克拉拉縣占41%最高
今年報稅前重要1步驟：開設國稅局線上帳戶

今年報稅前重要1步驟：開設國稅局線上帳戶
401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案

401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案
封面故事 體檢篇／新年財務體檢 應做5件事

封面故事 體檢篇／新年財務體檢 應做5件事
封面故事 因應篇／HSA+Roth IRA 退休聖杯

封面故事 因應篇／HSA+Roth IRA 退休聖杯

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴

女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴