聖蓋博稅務與退休理財公益講座 1月31日免費入場

講員原建成，註冊財務規劃師及特許財務顧問。

為協助企業雇主、自僱人士及一般上班族掌握最新稅務趨勢、提早布局退休 規劃，一場以「2026最新稅務策略與退休理財規劃」為主題的公益講座，將於1月31日（週六）下午1時至4時，在聖蓋博喜來登酒店舉行。活動全程以中文進行，免費入場、免費停車，並備有精美茶點，歡迎民眾踴躍參加。

講座邀請到兩位專家聯合主講。第一位講員為梁其德(KT Leung)會計師，曾任加州 會計委員會州長任命委員、秘書及財務長，並曾擔任加州註冊會計師協會主席，從事專業會計工作近30年。梁其德會計師將深入解析2026年國稅局 最新政策動向與節稅方案，並分享國稅局AI查帳趨勢、降低審計風險的實務技巧，以及近年備受關注的加密貨幣稅務申報重點。

另一位講員原建成(Kenneth Yuen)，擁有CFP（註冊財務規劃師）及ChFC（特許財務顧問）等專業資格，並具備27年以上退休計劃規劃經驗。原建成將聚焦於2026年國稅局退休計劃的最新更新，雇主如何合併不同退休方案達至最低稅額，並比較個人401(k)、SEP IRA、SIMPLE IRA等退休帳戶的差異與優缺點，同時介紹退休帳戶中可運用的各類投資選項。

主辦單位TGI Wealth Management表示，講座旨在協助雇主與個人於稅季期間制定更合適的退休與稅務策略。無論是企業主、自僱人士、工薪族，或正準備退休的高收入族群，都能從中獲得關於401(k)、Pension、IRA、Roth IRA、SEP、SIMPLE等不同退休帳戶的稅務優惠與規劃方向。

值得一提的是，原建成顧問也將於現場提供一對一個人財務諮詢，民眾如對現有理財或退休帳戶有疑問，可攜帶相關文件直接諮詢。

地點位於303 E. Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776。報名方式：簡訊註冊：626-430-1288；電子郵件註冊：https://www.greenvelope.com/event/2026-tax-retirement-planning-seminar；電話報名：909-510-8443。