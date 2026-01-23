H Mart 加州Fremont旗艦店 購物與休閒一站體驗

美國最大的亞洲連鎖超市之一H Mart，今日正式宣佈：將於加州 費利蒙Fremont的Pacific Commons購物中心，開設其全美規模最大的旗艦門店。這座指標性的建築不僅是H Mart品牌版圖的里程碑，更將首度導入全新開發的多層次旗艦概念店，預計於2026年底正式動工。

這座座落於加州費利蒙西側、鄰近880號州際公路的高能見度旗艦店，將打破傳統超市的既定框架。除了備受期待的優質生鮮與雜貨空間，H Mart更將推出品牌首創的精選美食廣場，集結各類人氣輕食、全服務餐廳、精緻酒吧及多元娛樂設施。透過此項目，H Mart旨在打造一個融合美食與文化的沉浸式地標（見圖），讓這裡不只是一間超市，更是社區聚會的核心社交中心。

雖然H Mart已在北加 州深耕多年，但此次進駐將是其在加州費利蒙的首家門市。「在H Mart，我們始終致力於將亞洲傳統與美食精髓融入大眾生活。加州費利蒙旗艦店的誕生，象徵著我們品牌發展的嶄新篇章」，H Mart總裁Brian Kwon接著表示：「透過將高級餐飲與社區互動空間完美結合，我們正為所有美食愛好者創造一個頂級體驗場域。我們的首要任務，是為加州費利蒙Fremont社區提供一個既便利又高品質的一站式購物與休閒體驗。」

Vestar租賃副總裁Rick Hearn對此表示：「這家H Mart旗艦店的加入，再次證明了Pacific Commons作為北加州首屈一指零售地標的實力。我們與合作夥伴以及加州費利蒙Fremont市政府目標一致，即引進具備地標級吸引力的體驗型品牌，為購物中心注入源源不絕的活力。」

加州費利蒙Fremont市長Raj Salwan亦熱烈歡迎這項投資：「加州費利蒙Fremont市非常自豪能迎來H Mart。這座佔地10萬平方英尺的旗艦級場域，將購物、餐飲與休閒完美融合，為我們的居民與遊客創造了一個充滿活力的中心聚集地。」

藉由重新定義Pacific Commons的大型零售空間，H Mart正以體驗式零售引領者的姿態，重新定義現代超市的未來藍圖。H Mart美食廣場Market Eatery：美食廣場是一系列以亞洲風味為靈感，由本地、全國及國際知名的廚師精心策劃的美食廣場，旨在為所有人提供一個獨特的美食與娛樂勝地。