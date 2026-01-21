安大略國際機場 南加旅客出行首選

我的頻道

洛杉磯訊
位於美國成長最快速地區之一的安大略國際機場(Ontario International Airport, ONT)，近年已成為南加州旅客進出的重要首選。距離洛杉磯市中心約35英里，避開主要高速公路壅塞，並設有緊鄰航廈的停車區域，讓旅客在交通與動線上更加順暢，大幅提升整體通行效率。機場每日提供多達90班直飛航班，連結超過30個主要城市，航點遍及全美及國際重要據點，星宇航空與中華航空也提供安大略直飛台灣的服務。無論是返鄉探親、商務出行或旅遊度假，都能減少等待與奔波的壓力，享受更輕鬆的出行體驗。

安大略國際機場(ONT)以「無壓力、好通行」的理念，致力於為旅客打造輕鬆便利的出行體驗。從療癒犬組成的Paw Squad為旅客帶來溫暖陪伴，到安大略機場旅客服務專員(O.A.C.E.S.)隨時提供諮詢與協助，ONT在服務細節上展現高度用心，獲得不少旅客好評。

除此之外，ONT也參與「隱性障礙向日葵計畫」。該計畫為一項自願性身分識別制度，提供給具有不易被察覺之障礙或身心狀況的旅客使用。透過配戴低調的向日葵標誌，機場人員即可辨識旅客可能需要額外協助、更多時間或適度關懷。

機場內兩座航廈合計有超過20家餐飲及購物選擇，從精釀啤酒到即食拉麵應有盡有，滿足各種需求。ONT也提供多處放鬆休憩空間，包括Aspire Lounge貴賓室和「加州科學中心」的安靜空間，讓旅客在候機時能沉澱心情。此外，透過ONT+訪客證計畫，未搭機的民眾無需登機證即可通過安檢進入管制區，陪伴親友候機，或在館內用餐與購物。

