我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

年節展/李家莊粉麵廠義賣 捐贈華埠服務中心

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

熱心公益、關心社區的「李家莊粉麵廠」，將參與1月31日（週六）和2月1日（週日） 兩天的「馬年迎春年節展」，活動攤位號碼是A33, A35, A37，並將全部收入捐贈給華埠服務中心，以實際行動回饋社區。

以創新研發為驅動力的「李家莊粉麵廠」(Lee's Noodle)創立於1985年，最初是一家小型家庭工作坊，經過35年的創新與努力，如今已發展成為一家佔地約10萬平方英尺的工廠和倉庫，擁有全自動化生產線，坐落於洛杉磯縣一個亞裔社區。他們在美國的市場佔有率高達33%，無疑是該公司取得卓越成就的象徵。

為了提供顧客一系列優質粉麵條，始終堅持創新研發。公司管理團隊精選有機優質米，配備現代化生產線，並嚴格遵循數位生產流程和衛生標準，採用機械化生產與包裝作業。產品包裝也融入了一系列品牌設計元素，以「現代科技，傳統口味」為標語，增強了產品在貨架上的自我宣傳效果。目前「李家莊粉麵廠」在業界享有盛譽，遠超競爭對手，其銷售市場遍佈美國及海外，贏得了超市、餐飲業和消費者或團體的廣泛認可和讚譽。

並一直致力於為多項慈善活動提供資金捐贈，並積極參與其中。多年來持續向洛杉磯兒童醫院和華埠服務中心捐款，並獲得了社區的支持（見圖）。產品包括有廣東式新鮮粗、中、幼條沙河粉、蝦米腸粉、素米腸粉、越南湯粉條、潮州粿條、泰式粿條、韓國粉皮及其他等，南加州各大小亞裔超市與餐館均有出售。秉持穩健務實的態度，希望未來能採用現代科學驅動的管理模式，增加生產線，研發更健康美味的食品，並不斷拓展業務版圖，進軍更廣闊的市場。

華埠 亞裔 洛杉磯

上一則

洛市推高速捷運 20分鐘串連谷地、西區

下一則

老夫婦遭3匪闖屋 搶走現金珠寶

延伸閱讀

洛縣助開設客廳咖啡館居家上班 廣受社區歡迎

洛縣助開設客廳咖啡館居家上班 廣受社區歡迎
僑委會副委員長李妍慧訪中華會館 互動佳

僑委會副委員長李妍慧訪中華會館 互動佳
繁榮華埠總會 辦新春雙慶活動

繁榮華埠總會 辦新春雙慶活動
華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫 35歲男子遭持槍搶走首飾

華埠格蘭街地鐵站深夜遇劫 35歲男子遭持槍搶走首飾
波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地

波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地
波士頓華埠血案30年 嫌犯恐藏匿加州 FBI懸賞3萬逮人

波士頓華埠血案30年 嫌犯恐藏匿加州 FBI懸賞3萬逮人

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
自2025年12月15日起，H-1B申請人及其H-4眷屬在領事審理過程中，將接受更全面的線上背景審查，包括社交媒體活動的檢視。（示意圖，取材自Pexels）

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

2026-01-18 01:20

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃