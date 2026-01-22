年節展/李家莊粉麵廠義賣 捐贈華埠服務中心

熱心公益、關心社區的「李家莊粉麵廠」，將參與1月31日（週六）和2月1日（週日） 兩天的「馬年迎春年節展」，活動攤位號碼是A33, A35, A37，並將全部收入捐贈給華埠 服務中心，以實際行動回饋社區。

以創新研發為驅動力的「李家莊粉麵廠」(Lee's Noodle)創立於1985年，最初是一家小型家庭工作坊，經過35年的創新與努力，如今已發展成為一家佔地約10萬平方英尺的工廠和倉庫，擁有全自動化生產線，坐落於洛杉磯 縣一個亞裔 社區。他們在美國的市場佔有率高達33%，無疑是該公司取得卓越成就的象徵。

為了提供顧客一系列優質粉麵條，始終堅持創新研發。公司管理團隊精選有機優質米，配備現代化生產線，並嚴格遵循數位生產流程和衛生標準，採用機械化生產與包裝作業。產品包裝也融入了一系列品牌設計元素，以「現代科技，傳統口味」為標語，增強了產品在貨架上的自我宣傳效果。目前「李家莊粉麵廠」在業界享有盛譽，遠超競爭對手，其銷售市場遍佈美國及海外，贏得了超市、餐飲業和消費者或團體的廣泛認可和讚譽。

並一直致力於為多項慈善活動提供資金捐贈，並積極參與其中。多年來持續向洛杉磯兒童醫院和華埠服務中心捐款，並獲得了社區的支持（見圖）。產品包括有廣東式新鮮粗、中、幼條沙河粉、蝦米腸粉、素米腸粉、越南湯粉條、潮州粿條、泰式粿條、韓國粉皮及其他等，南加州各大小亞裔超市與餐館均有出售。秉持穩健務實的態度，希望未來能採用現代科學驅動的管理模式，增加生產線，研發更健康美味的食品，並不斷拓展業務版圖，進軍更廣闊的市場。