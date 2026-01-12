ACG Funding（佳信貸款） 爾灣辦公室盛大開幕

美國知名房地產貸款 機構 ACG Funding（佳信貸款） 1月11日正式宣布其位於加州爾灣 （Irvine）的辦公室盛大開幕。開幕典禮當天政商雲集，爾灣副市長James Mai、爾灣市長 Larry Agran 代表、爾灣市議員 Melinda Liu 以及近百位業界精英與社區代表到場祝賀，場面熱烈。

爾灣市長 Larry Agran 代表頒發賀狀

佳信貸款表示，爾灣辦公室的設立，象徵公司在南加 州房貸市場的進一步深耕，也展現其持續貼近客戶需求、提升在地化服務品質的長期發展策略。

ACG Funding 總裁劉艷秋接受采訪

ACG Funding 總裁劉艷秋在致詞中指出，她自 1989 年起投入金融貸款行業，三十多年來專注深耕房地產金融領域，致力於為客戶提供專業、高效且具彈性的貸款與融資解決方案。憑藉穩健的經營實力，佳信貸款近年已完成6,000 多筆貸款交易，累計貸款金額超過 30 億美元，並榮獲 UWM 評選為加州 TOP 10 貸款機構 的殊榮。

佳信貸款管理合夥人 Oliver King 接受采訪

管理合夥人 Oliver 表示，選擇在爾灣設立新據點，主要是為了更好地服務當地及周邊的新老華僑與投資族群。公司業務涵蓋住宅貸款、商業貸款及過橋貸款等多元產品,協助客戶在最短時間內完成貸款審批，把握市場機會。

爾灣副市長 James Mai頒發賀狀並致辭

爾灣辦公室將以橙縣及周邊地區的個人客戶、家庭與房地產投資者為主要服務對象，提供包括購房貸款、再融資及多樣化融資方案在內的全方位金融服務。新據點配備經驗豐富的專業貸款顧問團隊，致力於打造更高效率、更在地化且更個人化的服務體驗。

爾灣市議員 Melinda Liu 頒發賀狀並致辭

ACG Funding 也表示，未來將持續擴大在加州及全美的業務佈局，透過更優質的資金方案，協助更多家庭實現置業夢想與長期財富規劃目標。

作為一家屢獲殊榮的抵押貸款公司，行業經驗豐富，無論是購屋、房屋再融資，房地產投資，公司皆提供多元的住宅與商業貸款選擇，包括購房貸款、再融資及反向抵押貸款，並以簡單、透明、高效的流程深獲客戶信賴。

ACG Funding 佳信貸款爾灣辦公室地址：2691 Richter Ave, Suite 115, Irvine, CA92606，電話：951-830-7188。