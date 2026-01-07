我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

長榮航空第四代豪華經濟艙 再獲國際獎

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

長榮航空第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發2025年度TheDesignAir Awards最佳全新豪華經濟艙(Best New Premium Economy Class)獎項（見圖），長榮航空自1992年率先推出全球首創的「經濟豪華艙」，多年來持續專注旅客需求進化豪華經濟艙產品與服務的升級，屢次獲得國際航空專業獎項評比的肯定。

TheDesignAir為享譽全球的航空設計與旅客體驗的專業媒體，長期關注航空產業於設計、品牌與旅客體驗等面向創新與傑出表現，其年度獎項由資深航空記者、設計及品牌領域專家評選，具備高度專業性與公信力，是業界公認的「美學與品牌趨勢」權威。TheDesignAir評審指出，長榮航空長期以來在豪華經濟艙領域具指標性地位，第四代豪華經濟艙在既有基礎上進一步拉高體驗層次，兼顧舒適性、靜謐感與整體設計，艙內氛圍透過細膩燈光與精緻用料、寬敞座椅空間，營造出沉穩且舒適的飛行環境，同時肯定長榮航空持續以「品質」為核心的設計理念，讓搭機過程成為旅程中的重要體驗。

長榮航空第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，把設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，共設有28席座位，採2-3-2座位配置，前後椅距達42英吋，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度。同時，座椅設計強調更好的隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板，搭配專屬閱讀燈增添旅客使用的便利性。不僅如此，座椅的頭靠、扶手及腳靠皆採用皮革包覆，塑造舒適感與高級質感兼具的搭乘體驗，扶手內側的大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，及專屬的水瓶架，方便旅客收納和取用隨身物品。

長榮 波音

上一則

2026世報年節展／LemFi APP 匯款滿額回饋

下一則

維權華人遭噴辣椒水 保安被捕

延伸閱讀

長榮航空第四代豪經艙有感升級 3月派飛舊金山

長榮航空第四代豪經艙有感升級 3月派飛舊金山
長榮航空年終6.5個月 星宇發「1個月」有員工嫌少

長榮航空年終6.5個月 星宇發「1個月」有員工嫌少
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
長榮航砸20億美元 購4波音客機、改艙

長榮航砸20億美元 購4波音客機、改艙
空服員病逝2個月 父控長榮：有時間做公關 沒時間還公道

空服員病逝2個月 父控長榮：有時間做公關 沒時間還公道
嚴冬飄暖意 台灣觀光芝城車站展魅力

嚴冬飄暖意 台灣觀光芝城車站展魅力

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火