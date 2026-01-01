1月3及4日中美經濟與投資前瞻講座，分別在聖蓋博與爾灣舉行

我的頻道

洛杉磯訊
本次活動主講人Warren 王與穩定幣作者 朱芳草(Jolin Zhu)

為協助華人投資者係統理解2026年前後的宏觀環境與投資方向，「2026年中美經濟與投資機會前瞻講座」將於2026年1月3日及1月4日分別在南加州聖蓋博爾灣舉行，聚焦人民幣、房產、股票及區塊鏈趨勢。主辦單位也表示，所有到場嘉賓將獲得價值20美元的CrazyLive 幣，用於體驗區塊鏈社群生態及相關會員權益，數量有限，先到先得。

本次講座將聚焦於中美宏觀經濟趨勢、人民幣與美元週期變化、中美房地產與股票市場，以及區塊鏈與穩定幣的發展趨勢展開分析，幫助投資人在高波動環境中尋找相對穩健的資產配置想法。

演講嘉賓朱芳草(Jolin Zhu)

本次活動邀請到兩位長期活躍於投資與研究第一線的嘉賓共同主講。朱芳草(Jolin Zhu)曾任中國公募基金資深基金經理，擁有15年投資管理經驗，長期研究宏觀週期、貨幣體系與資產定價，並參與穩定幣相關體系研究。其投資風格以穩健、強調穿越週期著稱。

CrazyLive（瘋狂直播）創辦人 Warren 王

另一位主講嘉賓 Warren 王為 CrazyLive（瘋狂直播）創辦人，專注於美股、選擇權及系統化現金流策略，提出「週週贏」與「穩定收租」等投資理念，致力於為華人投資人建立可複製的長期財富模型。

根據介紹，講座內容將涵蓋2026年中美經濟結構性變化、人民幣匯率與美元週期的關鍵節點、中美房地產市場的分化趨勢、美股與中國資產的階段性佈局邏輯，以及區塊鏈和穩定幣在新一代金融體系中的潛在作用。

活動將分兩場舉行。首場講座將於2026年1月3日（週六）下午1時30分在聖蓋博希爾頓酒店舉行；第二場將於1月4日（週日）下午2時在爾灣舉辦，均由朱芳草(Jolin Zhu)與Warren 王共同主講。

有意參加者可透過以下方式報名：聖蓋博場報名電話：626-684-4669，爾灣場報名電話：949-870-5168。

CrazyLive 成立於2025年，由 Warren 王創立，主打透過系統化投資策略幫助一般投資者在不確定環境中建立永續現金流，並逐步打造面向全球華人的區塊鏈投資社群生態。

