我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家人入籍法國遭川普酸 喬治克隆尼回敬：期中選舉走著瞧

擁特殊連結？威爾史密斯爆醜聞 涉性騷、不當解雇男小提琴手

AJSOCAL安那罕橙縣新總部、社區中心開幕 服務網絡擴大

橙縣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

安那罕(Anaheim)南加州亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California，簡稱AJSOCAL）於日前在安那罕隆重慶祝橙縣新總部及社區中心開幕（見圖）。超過200位社區領袖、合作夥伴及民選官員出席活動，象徵AJSOCAL在橙縣的服務網絡與影響力進一步擴大。

加州參議員Tom Umberg表示，AJSOCAL長期以來在保障民權方面扮演領導角色，確保每位橙縣居民，無論語言、背景或移民身份都能獲得值得信賴的協助。安那罕市長Ashleigh Aitken則肯定AJSOCAL在城市社會與公民事務中的重要貢獻，並指出新總部將加深合作、強化社區連結，讓家庭更容易取得所需資源與機會，實現茁壯發展。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)表示：南加州亞美公義促進中心一直是正義的重要力量，其工作持續激勵我與眾多人。恭喜你們在橙縣開設新辦公室，也感謝你們對亞太裔社區不懈的領導與支持。

AJSOCAL橙縣副總裁Ash Alvandi說：新總部讓我們有更完善的空間為社區服務，並加強橙縣各地的連結。期待服務鄰居、合作夥伴及家庭，提供他們所需的服務、支持與資源。

橙縣擁有全美第三大亞裔人口，共有43萬多名海外出生的亞裔美國人，其中70%在家中使用非英語語言。新設施將作為社區樞紐，提供AJSOCAL持續的移民支援、住房協助、家庭暴力資源、法律服務及多語熱線。

出席活動的貴賓還包括安那罕市議員Ryan Balius、爾灣副市長James Mai、爾灣市議員Melinda Liu、爾灣市議員 William Go、聖塔安那市議員Thai Viet Phan、Garden Grove市議員Cindy Tran、Cerritos市議員Mark Pulido、Cypress市議員Kyle Chang、前爾灣市長及拜登政府地區管理員Sukhee Kang、前爾灣市長Farrah Khan，以及美國參議員Adam Schiff、國會議員Derek Tran、Dave Min、Lou Correa、加州檢察長部長Rob Bonta、州議員 Cottie Petrie-Norris、Phillip Chen、Tri Ta及爾灣市長Larry Agran辦公室代表。

Orange County office，2401 East Katella Ave, Suite 550, Anaheim, CA 92806。電話213 977-7500。普通話，廣東話800-520-2356。

橙縣 爾灣 加州

上一則

玫瑰花車20年來首度雨中行 台僑80多人全程參與

下一則

Harrah’s Resort SoCal 推$150超值住房餐飲

延伸閱讀

全球最大起司商關閉加州廠 368人失業

全球最大起司商關閉加州廠 368人失業
加州內陸發生規模5.3地震 民眾通報感受到明顯搖晃

加州內陸發生規模5.3地震 民眾通報感受到明顯搖晃
「刪除法」元旦上路 助加州州民保障個資

「刪除法」元旦上路 助加州州民保障個資
南加州商業企業聯盟聖蓋博成立 數百政商界人士見證

南加州商業企業聯盟聖蓋博成立 數百政商界人士見證
Troy High School 跨學區對外招生考1.10起登場

Troy High School 跨學區對外招生考1.10起登場
爾灣警創意抓賊 社媒幽默通緝意外收穫線索

爾灣警創意抓賊 社媒幽默通緝意外收穫線索

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20

超人氣

更多 >
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境