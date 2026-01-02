AJSOCAL安那罕橙縣新總部、社區中心開幕 服務網絡擴大

安那罕(Anaheim)南加州 亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California，簡稱AJSOCAL）於日前在安那罕隆重慶祝橙縣 新總部及社區中心開幕（見圖）。超過200位社區領袖、合作夥伴及民選官員出席活動，象徵AJSOCAL在橙縣的服務網絡與影響力進一步擴大。

加州參議員Tom Umberg表示，AJSOCAL長期以來在保障民權方面扮演領導角色，確保每位橙縣居民，無論語言、背景或移民身份都能獲得值得信賴的協助。安那罕市長Ashleigh Aitken則肯定AJSOCAL在城市社會與公民事務中的重要貢獻，並指出新總部將加深合作、強化社區連結，讓家庭更容易取得所需資源與機會，實現茁壯發展。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)表示：南加州亞美公義促進中心一直是正義的重要力量，其工作持續激勵我與眾多人。恭喜你們在橙縣開設新辦公室，也感謝你們對亞太裔社區不懈的領導與支持。

AJSOCAL橙縣副總裁Ash Alvandi說：新總部讓我們有更完善的空間為社區服務，並加強橙縣各地的連結。期待服務鄰居、合作夥伴及家庭，提供他們所需的服務、支持與資源。

橙縣擁有全美第三大亞裔人口，共有43萬多名海外出生的亞裔美國人，其中70%在家中使用非英語語言。新設施將作為社區樞紐，提供AJSOCAL持續的移民支援、住房協助、家庭暴力資源、法律服務及多語熱線。

出席活動的貴賓還包括安那罕市議員Ryan Balius、爾灣 副市長James Mai、爾灣市議員Melinda Liu、爾灣市議員 William Go、聖塔安那市議員Thai Viet Phan、Garden Grove市議員Cindy Tran、Cerritos市議員Mark Pulido、Cypress市議員Kyle Chang、前爾灣市長及拜登政府地區管理員Sukhee Kang、前爾灣市長Farrah Khan，以及美國參議員Adam Schiff、國會議員Derek Tran、Dave Min、Lou Correa、加州檢察長部長Rob Bonta、州議員 Cottie Petrie-Norris、Phillip Chen、Tri Ta及爾灣市長Larry Agran辦公室代表。

Orange County office，2401 East Katella Ave, Suite 550, Anaheim, CA 92806。電話213 977-7500。普通話，廣東話800-520-2356。