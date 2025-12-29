CIRC青少年教育賦能基金會在聖保羅高中舉辦首場教育與公共安全合作活動

我的頻道

洛杉磯訊

王溫蒂：讓青少年理解世界、擁抱選擇、塑造未來

CIRC Youth Education & Empowerment Foundation（CIRC青少年教育賦能基金會）於聖保羅高中（St. Paul High School）舉辦南加州首場教育與公共安全主題活動。來自加州州政府、地方官員、洛杉磯縣警局與消防局、學區安全單位及百餘名學生齊聚一堂，共同探討青少年教育、職業啟發與社區責任。

基金會創辦人兼主席 王溫蒂（Wendy Wang）在致詞中表示，教育的真正價值不在於設定單一路線，而是讓年輕人理解社會運作與未來可能性。她說：「我們希望為你們打開一扇能改變人生方向的門。當你們理解世界如何運作，就能開始塑造自己的未來。」

為核心：

1️⃣ 理解——學會觀察社會體系與公共安全的重要性，培養責任感與服務精神；

2️⃣ 信心——相信自己擁有潛力與改變未來的力量；

3️⃣ 啟發——從被動學習者成長為主動行動者，讓興趣轉化為社區貢獻。

當天有多位嘉賓到場支持。加州州財政部長Fiona Ma的代表Dr. Kayte Susse肯定基金會連結教育與公共安全的模式；加州參議員Bob Archuleta的代表Kyle Miller指出，了解公共體系能提升青年領導力與公民參與；Santa Fe Springs市議員Juanita Martin表示市府樂見此類教育合作；康普頓學區警察局局長 吳韋霖（William Wu）則以教育現場經驗鼓勵學生勇於探索、勇於承擔。

活動現場設有警局與消防局互動展區，學生能親身體驗裝備與了解訓練流程，熱烈交流中許多學生表示首次真正「看見」公共安全職業，也更明白未來可選擇的方向。

基金會團隊包括聯合創辦人Vince Wu（CIRC會長）、Kent Jiang（CIRC副會長）、榮譽顧問Daniel Andalon、Kyle Miller、稅務理事Steven Xing，及榮譽教育安全顧問William Wu，一同向學生介紹CIRC接下來在南加州推進的系列項目。內容涵蓋領導力訓練、公共安全教育、職業探索課程、大學申請輔導與青少年志願者體系，旨在建立跨城市教育資源網絡，幫助更多學生在成長過程中獲得實質支持。

活動在學生的笑聲與溫暖合影中圓滿結束。王溫蒂表示：「CIRC希望成為跨越背景與文化的平台，讓每位青少年都能理解世界、選擇未來、成為社會的參與者與貢獻者。」

