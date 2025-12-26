鄭博仁律師：2026加州新法 雇主忽視恐被重罰

我的頻道

洛杉磯訊

隨著2026年的腳步逼近，加州雇主正站在新一輪法律變革的門口。此次立法更新涵蓋薪酬透明度、裁員程序、培訓費用償還限制、職場權利告知、受保護休假、最低工資標準，以及人工智能在雇佣決策中的使用等關鍵議題。雇主若未及早調整政策與人力資源實務，未來可能面臨更高的合規成本與法律風險。前檢察官、現任南加州出庭律師鄭博仁指出，加州立法機構已明確釋放訊號，勞工權益保護只會持續加強，2026年相關法案並非終點，企業需建立長期、系統化的合規架構，才能因應後續變化。

AB 692法案對培訓費用償還與「留任或償還」條款設下嚴格限制，原則上禁止雇主要求員工因離職而返還培訓費、簽約獎金或支付相關費用，僅保留少數法定例外，違規條款將被視為無效，並可能引發法定賠償與律師費責任。雇主應全面審查錄用通知、獎金協議與培訓政策，避免留下爭議空間。

SB 294法案自2026年起新增「知曉你的權利」告知義務，要求雇主於入職及每年向員工分發告知書並保存紀錄，同時須建立與維護緊急聯絡人資料，在特定情況下依法通知。SB 617則擴大CalWARN裁員通知內容，新增就業服務與社會福利相關資訊，以協助受影響員工及早取得支援。

薪酬制度方面，SB 642修訂同工同酬與薪酬透明度規定，擴大工資定義、調整性別用語並延長追溯期間；SB 464 則進一步強化薪酬數據申報與保存要求，對人力資源系統與內部流程提出更高標準。另有法案擴大人事檔案查閱範圍，提高最低工資標準，並加強小費支付與記錄規定。AB 406亦擴充犯罪受害者及陪審義務相關的受保護休假。

此外，依據《公平就業與住房法》新規，雇主在招聘、晉升或績效評估中使用自動化或人工智能工具，須提供必要告知、評估是否存在歧視性影響，並妥善保存相關資料。整體而言，雇主應同步更新政策文件、調整人資與薪酬制度，加強管理層與人資人員對新規的理解與執行，以從容應對2026年陸續生效的多項勞動法規。

鄭博仁律師事務所中文服務團隊626.570.8888，或[email protected].諮詢。

法律免責聲明： 本文僅為提供信息之用，不構成法律意見，亦不建立律師-客戶關系。鑒於法律的持續演變，應就具體情況諮詢法律顧問。

