2025 聖誕節獎勵活動現已上線－BI DeFi 讓大家在這個假期獲得更多收益

隨著聖誕節 的臨近，BI DeFi 推出限時假日獎勵活動，以感謝全球社群一年來的持續信任與支持。

在市場波動依然劇烈，投資人更注重穩定性、透明度和長期規劃的當下，BI DeFi 的聖誕活動可謂意義非凡。該活動匯集了節日獎勵、專屬合約和推薦獎勵——所有獎勵均在平台結構化、安全至上的框架內發放。

今年聖誕節，BI DeFi 選擇以負責任的方式慶祝。平台不在投機，而是專注於回饋忠實用戶，並在年末之際為大家帶來實際價值。

三大聖誕活動，共慶佳節

整個假期期間，BI DeFi 將推出三項協調一致的聖誕節活動。每項措施都旨在服務社區的不同群體——從初次踏入平台的新用戶到全年支援 BI DeFi 的長期用戶。

這些活動共同體現了 BI DeFi 致力於建立可持續、以用戶為中心的生態系統的持續承諾——即使在節日期間也能獲得穩定的收益。

1. 聖誕節存款獎勵計劃

為了獎勵在假期期間參與的用戶，BI DeFi 推出了分級存款獎勵計畫。

存款成功到帳後，無需申請，相應的獎金將立即生效。

存款獎勵等級

1,000 美元 – 3,000 美元獎勵：3%範例：存款 1,000 美元 → 獲得 1,030 美元

3,001 美元 – 10,000 美元獎勵：5%範例：存款 10,000 美元 → 獲得 10,500 美元

10,001 美元 – 50,000 美元獎金：7%範例：存款 50,000 美元 → 獲得 53,500 美

50,001 美元至 100,000 美元存款獎勵：10%範例：存款 100,000 美元 → 獲得 110,000 美元

100,001 美元至 200,000 美元存款獎勵：15%範例：存款 200,000 美元 → 獲得 230,000 美元

該計劃旨在為用戶提供更大的靈活性和季度性價值，同時又不改變他們所選擇的收益計劃的核心結構。

2. 聖誕專屬合約

除了儲值獎勵外，BI DeFi 還將推出數量有限的聖誕節專屬合約，僅限時限量發售，先到先得。

這些特別的節日合約旨在提供：

與年末相關的節日福利

聖誕假期期間的額外參與機會

符合 BI DeFi 平台模式的結構化固定期限合約

數量有限，參與要求和時間安排可能因具體合約而異。

3. 聖誕節推薦獎勵

節日也是分享的時刻。

在聖誕活動期間，BI DeFi 使用者可以邀請好友加入平台。當被推薦用戶成功註冊並充值 1,000 美元或以上時，推薦人將獲得額外 3% 的推薦獎勵。

範例：

朋友存入 1,000 美元 → 推薦獎勵：30 美元

重要提示：

所有聖誕節獎勵，全部自動發放。無需申請。讓使用者更輕鬆的參與節日福利。

活動時間

2025 年 12 月 20 日至 12 月 26 日

所有聖誕節促銷活動僅限時有效，並受活動期間適用的條款和條件約束。

以 BI DeFi 核心原則打造的聖誕節活動

在節日歡慶之際，BI DeFi 始終秉持其平台核心價值：

結構化的收益週期

清晰的參與規則

多層安全架構

機構級基礎設施

注重穩定性而非投機

BI DeFi 的獨特之處在於其能夠在季節性獎勵與長期責任之間取得平衡——尤其是在市場高度不確定時期。

如何加入BI DeFi 賺取節日首收益

簡單快速；只需遵循以下四個步驟：

1：註冊帳戶

使用郵箱地址免費註冊。新用戶可獲得 17 美元獎勵，並可立即開始挖礦。

2：存入加密貨幣

支援多種主流加密貨幣，例如 BTC、ETH、XRP、BNB、USDT、LTC、USDC、BCH、DOGE 和 SOL。儲值流程清晰、透明且安全。

3：選擇採礦合約

選擇適合您預算的挖礦方案。最低充值金額僅需 100 美元。系統啟動後將自動開始挖礦。

4：自動領取每日獎勵

該平台提供全天候智慧挖礦服務，每日收益自動發放。用戶無需任何手動操作即可輕鬆賺取被動收入。

更多合約和活動詳情，請進入官網 https://bidefi.com 查看詳情。

商業與合作：[email protected]

BI DeFi 祝您節日快樂！

我們衷心感謝 BI DeFi 社群的每一位成員，感謝你們一路以來的支持與陪伴。

在聖誕節佳節之際，我們很榮幸與全球用戶分享專屬獎勵、限時優惠和節日福利。 BI DeFi 全體團隊祝您節日快樂，新年快樂，並祝福您在理財道路上繼續保持信心。

