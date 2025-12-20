我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

昌興珠寶歲末清倉 多款名錶5折起

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

昌興珠寶回饋廣大顧客55年來的支持與厚愛，正舉辦歲末酬賓清倉大減價，Messika、Harry Winston、Omega、Franck Muller、Frederique Constant及Rado等品牌部分貨品高達50% OFF，機會難逢。

腕錶不僅精準時計，更是一種身份象徵與風格宣言。名牌腕錶，以獨特的設計與精湛的工藝成為送禮首選。昌興珠寶表示，無論是瑞士製錶的匠心力作，還是義大利風尚的設計瑰寶，每一枚腕錶都承載著時間的美好與永恆的祝願。

瑞士高級腕錶品牌Rado雷達Centrix系列腕錶（見圖），將品牌標誌性的高科技陶瓷材質與簡約優雅的設計美學完美融合，展現當代腕錶的經典風格與現代氣息。腕錶以流暢纖細的線條勾勒出平衡而和諧的比例，佩戴輕盈舒適，貼合手腕。錶盤設計簡潔大方，鑲嵌精緻時標，部分款式更點綴璀璨鑽石，低調中盡顯奢華品味，無論日常佩戴或正式場合皆相得益彰。腕錶搭載精準可靠的瑞士製機芯，兼具實用性與耐用性。

Messika Move系列珠寶，以簡約卻極具現代感的設計深受女性喜愛。經典的三顆移動鑽石設計寓意「昨日、今日與未來」，象徵女性在不同人生階段的成長與蛻變，完美詮釋當代女性的優雅與堅韌。昌興珠寶代理Messika多年，酬賓特惠高達30% OFF。

昌興珠寶聖蓋博店（全統廣場）地址140 W. Valley Blvd. #119，電話(626)280-9195，亞凱迪亞店(Arcadia Mall)位400 S. Baldwin Ave., L5-L7，電話(626)770-3288，網覽www.chonghing.com。

瑞士 義大利 亞凱迪亞

上一則

萬豪建築「砸金蛋」 新建屋、ADU享折扣

下一則

JJ小雅屋聖誕蛋糕 12月22日前預定9折

延伸閱讀

2男持大量現金入店 用這方式迅速盜走20萬珠寶

2男持大量現金入店 用這方式迅速盜走20萬珠寶
金價飆漲 是時候檢視房屋保險珠寶賠償限額

金價飆漲 是時候檢視房屋保險珠寶賠償限額
羅浮宮珠寶失竊 調查揭差30秒就可能阻止賊人得逞

羅浮宮珠寶失竊 調查揭差30秒就可能阻止賊人得逞
CHANEL經典編織個性上手 PREMIÈRE GALON腕表

CHANEL經典編織個性上手 PREMIÈRE GALON腕表
Tiffany年度Blue Book 海洋瑰寶經典再現

Tiffany年度Blue Book 海洋瑰寶經典再現
Harry Winston台北101專門店 50億珠寶奢華展出

Harry Winston台北101專門店 50億珠寶奢華展出

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年