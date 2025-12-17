12月31日以前 Palms Casino Resort 添好運「點心專家」提供聖誕特備菜單

我的頻道

洛杉磯訊

位於 Palms Casino Resort 的添好運，在歡樂的聖誕氣氛祝大家好運蒸蒸日盛，這家享譽全球並多年摘星米其林的點心名店以傳統手工點心聞名。榮獲2025 拉斯維加斯最佳點心金獎，12月特別聖誕特備菜單，限時供應，讓大家品嚐到繽紛、喜氣，又令人垂涎的美味，與節日氛圍完美呼應。

在全球素有「點心專家」美譽的添好運，將精湛的工藝、細膩的手法與圍桌共享美食的溫馨情懷融合成用餐體驗。在今年，該團隊將節慶靈感注入這份傳統，推出多款限時供應的節日精品，為親友團聚增添更多驚喜。

佳節特備菜單的精品包括：

節日鮮蝦餃Red & Green Har Gow – 經典的蝦餃披上聖誕色彩外衣，喜氣十足，為節日餐桌增添視覺與味覺的雙重享受。

抹茶紅豆芝麻球Matcha Sesame Ball – 傳統人氣點心的冬日新詮釋，微甜清香，芝麻濃郁，搭配下午一杯熱茶恰到好處。

蝦仁豬肉燒賣等多款點心Shrimp Pork Shumai &More 熟悉的美味加入節慶巧思，僅限於十二月供應。

Palms Casino Resort 餐飲部副總裁 Gregory Vanstone表示：「這些菜式完美體現了添好運的獨特之處 — 手工精製點心、深厚的烹飪傳統，以及與摯愛親友共享美食的喜悅。這份聖誕限定菜單，為該餐館引以為傲的工藝注入輕快的節慶旋律，我們非常興奮能在佳節期間，為賓客呈獻只此一家的獨有體驗。」

添好運的聖誕特備菜單從即日起至 12 月 31 日期間供應。

https://www.palms.com/dining/tim-ho-wan

