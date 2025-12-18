H Mart回饋Westminster顧客 抽出365人獲獎

美國最大亞洲連鎖超市之一H Mart，近日宣佈：為回饋加州 Westminster地區顧客長期以來的支持，H Mart舉辦了Westminster門店的顧客回饋抽獎活動，活動於11月22日週六圓滿落幕。

抽獎活動於11月23日在Westminster門店進行，現場共選出365位幸運得主。中獎顧客獲得多項精選實用獎品，包括H Mart禮品卡、拉麵禮盒、白米及廚房家電等，皆為貼近日常生活的實用好禮。活動最大獎為Dimchae泡菜冰箱，由顧客Lynn Truong幸運獲得。

所有中獎者均已透過電子郵件個別通知，完整得獎名單亦同步公佈於H Mart官方社群平臺、官方網站 (hmart.com)以及門店公告海報。

得獎顧客須於2026年1月31日前，攜帶有效身分證件及H Mart智慧會員卡(Smart Savings Card)，至門店顧客服務中心領取獎品（見圖）。

H Mart方面表示：「我們衷心感謝Westminster社區顧客長期以來的支持與信任。未來，H Mart將持續提供新鮮優質的商品、多元差異化的價值，以及更多以顧客為核心的互動活動，進一步深化與當地社區的連結。」

如需更多活動或獎項相關資訊，可電H Mart Westminster門店：(714)845-0001洽詢。