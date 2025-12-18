Lotus ATS909智能馬桶 月底前5折起

聖誕節 選購禮品成為消費者關注焦點。智能馬桶品牌Lotus近日宣布啟動聖誕節限時特大促銷，主打商品Lotus通暢型ATS909智能馬桶推出5折起優惠（見圖），活動將持續至12月底，希望藉此讓更多家庭以實惠價格體驗智慧科技。

此外，Lotus亦為TOTO全面代理商，旗下Neorest、Washlet等品牌同步推出感恩節折扣。包括Neorest LS全自動一體機最高折扣達300美元；購買Washlet S7A可享「加送自動沖水」優惠；購買兩件式馬桶CST776則加送緩降座蓋。三大品牌產品均於Lotus專賣店展示，提供消費者一站式選購服務。

天氣轉冷，加熱坐圈讓智能馬桶更添舒適。除溫水清洗、暖風烘乾與自動除臭外，Lotus主打通便功能，透過專利噴頭以溫和水流刺激肛門周圍肌群，促進腸道蠕動，協助改善便秘。相較傳統方式，屬無藥物、非侵入式設計，使用上較為溫和，適合老年人、孕婦與術後復健族群。

近年來，智能馬桶逐漸成為現代家庭衛浴的常見配備。Lotus智能馬桶搭載通便模式，兼顧清潔與舒適，並有助促進局部循環。產品內建個人化記憶設定，可依不同使用者調整水溫與水壓，提升整體使用體驗。

Lotus訂購熱線1-877-808-0055，網址www.lotusSeats.com，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana。

爾灣 電話949-932-0766，地址15435 Jeffrey Ave, #115, Irvine。

聖蓋博 店位順發超市內，電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd #11, San Gabriel。

羅蘭崗99大華超市電話626-839-9727，地址1015 S Nogales St #116A，Rowland Heights。

Brea Mall，2106 Brea Mall, Brea, CA 92821 714-784-6158