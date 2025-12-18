South Coast Plaza換妝慶聖誕 精品新店進駐

為慶祝年終的到來South Coast Plaza（見圖）換上迷人的節慶妝容，整個購物中心瀰漫著濃濃的節日魅力與時尚光彩。今年的節慶季以璀璨的聖誕點燈儀式揭開序幕，全新打造的表演正式點亮假期魔法。

South Coast Plaza本季迎來一系列令人期待的精品新店進駐包括傳奇鞋履品牌Manolo Blahnik正式於South Coast Plaza開設其首家西岸專門店。由設計師Nick Leith-Smith打造Art Deco風格空間，完整重現Manolo Blahnik的工作桌，搭配藝術用品與私人攝影作品，讓賓客一窺每雙鞋履背後的創作靈感。位於珠寶廳至旋轉木馬廳1樓之間。

Alo是來自洛杉磯的全新精品店，融合運動、正念與現代生活風格，從瑜伽教室到日常街頭穿搭，展現品牌低調卻洗鍊的生活態度。

Stone Island以布料科技與染色工藝聞名的Stone Island，首次進駐橙縣 ，為男裝愛好者帶來極具機能與設計感的經典之作。位於鼎泰豐 翼樓1樓。

Mango是全球時尚品牌以全新空間亮相，俐落線條、明亮材質與沉穩美學，完美詮釋品牌現代、都會且優雅的設計語言。位於鼎泰豐翼樓1樓。

Harry Winston全新精品店展出品牌經典珠寶與腕錶，延續標誌性工藝；橙縣鞋履品牌Collegium Café推出結合文化與社群的生活風格咖啡館。義大利 百年巧克力品牌 Venchi帶來手工巧克力與義式冰淇淋；瑞典頂級床具Hästens以天然材質與手工工藝詮釋舒適新高度。阿根廷香氛品牌Fueguia 1833 Patagonia以稀有原料與永續理念打造沉浸式嗅覺體驗；HEYTEA主打芝士奶蓋與新式茶飲；Pura Vida Miami則以健康繽紛的餐點，為生活注入活力。

South Coast Plaza節慶裝置以超過30,000株一品紅、2.25英里花環與Jewel Court懸掛3,600多顆飾品的聖誕樹，交織出優雅夢幻的冬季景致。