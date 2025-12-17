我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

楊光明會計師：2025省稅黃金年 節稅年底完成

洛杉磯訊

「2026理財稅務線上講座」嘉賓楊光明會計師（Robert Yang, CPA/MBA/EA，見圖）指出，2025年是稅務規劃的重要關鍵年。年底前的安排，對個人納稅人、餐飲服務從業者、企業主，以及有長期家庭資產規劃需求者皆具影響，部分節稅措施須於2025年12月31日前完成。

點擊觀看視頻：https://shorturl.at/Yf6LW（小圖）

楊光明會計師指出，於2025年底前成立 Family Private Foundation(FPF 501(c)(3))，可整合所得稅與資本利得稅規劃，並結合資產傳承與長期慈善安排。基金會由家族自行管理，捐贈方向可依家族意向規劃，有助於整體稅務與財務安排。

川普「大而美法案」自2025年1月1日起生效，對全美個人、家庭及企業主的稅務規劃帶來多項調整。新制擴大部分減稅適用範圍，並提高打工族、小企業主及高收入族群的稅務運用空間，成為近年備受關注的稅制變動之一。

小費收入免稅額提高至每人25,000美元，對餐飲、旅宿及其他以小費為主的行業具實質助益；加班費最高12,500美元免稅，有助於減輕基層勞工的稅務負擔。

退休族或年長者而言，凡是年滿65歲以上的個人，標準抵稅額將再增加6,000美元，讓長者的1099-SSA稅務負擔更為輕鬆。

企業主與自僱人士則可把握資產購置與折舊規劃，包括辦公設備、科技設備與商用車輛，透過Section 179與Bonus Depreciation，將合格支出於當年列報折舊，提高整體稅務效率。

稅務諮詢可電626-8721900，網址：[email protected]；地址112 N CHANDLER AVE #103, Monterey Park CA 91754 。爾灣2091 Business Center Dr, #130, Irvine. CA 92612 。

小費 退休 川普

上一則

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

下一則

好康報您知／漢亞龍超市（H MART）

延伸閱讀

中博主展出4斤黃金鳳冠 小孩伸手毀了…誰負責 網吵翻

中博主展出4斤黃金鳳冠 小孩伸手毀了…誰負責 網吵翻
世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%
股市黃金都大漲 BIS報告示警泡沫化

股市黃金都大漲 BIS報告示警泡沫化
加班、小費免稅？前提：夫妻年收未逾30萬

加班、小費免稅？前提：夫妻年收未逾30萬
理財百科／黃金年報酬率近50% 恐收意外稅單

理財百科／黃金年報酬率近50% 恐收意外稅單
無視金價大漲 中國人行連續13個月增持黃金

無視金價大漲 中國人行連續13個月增持黃金

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友