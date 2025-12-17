楊光明會計師：2025省稅黃金年 節稅年底完成

「2026理財稅務線上講座」嘉賓楊光明會計師（Robert Yang, CPA/MBA/EA，見圖）指出，2025年是稅務規劃的重要關鍵年。年底前的安排，對個人納稅人、餐飲服務從業者、企業主，以及有長期家庭資產規劃需求者皆具影響，部分節稅措施須於2025年12月31日前完成。

點擊觀看視頻：https://shorturl.at/Yf6LW（小圖）

楊光明會計師指出，於2025年底前成立 Family Private Foundation(FPF 501(c)(3))，可整合所得稅與資本利得稅規劃，並結合資產傳承與長期慈善安排。基金會由家族自行管理，捐贈方向可依家族意向規劃，有助於整體稅務與財務安排。

川普 「大而美法案」自2025年1月1日起生效，對全美個人、家庭及企業主的稅務規劃帶來多項調整。新制擴大部分減稅適用範圍，並提高打工族、小企業主及高收入族群的稅務運用空間，成為近年備受關注的稅制變動之一。

小費 收入免稅額提高至每人25,000美元，對餐飲、旅宿及其他以小費為主的行業具實質助益；加班費最高12,500美元免稅，有助於減輕基層勞工的稅務負擔。

對退休 族或年長者而言，凡是年滿65歲以上的個人，標準抵稅額將再增加6,000美元，讓長者的1099-SSA稅務負擔更為輕鬆。

企業主與自僱人士則可把握資產購置與折舊規劃，包括辦公設備、科技設備與商用車輛，透過Section 179與Bonus Depreciation，將合格支出於當年列報折舊，提高整體稅務效率。

稅務諮詢可電626-8721900，網址：[email protected]；地址112 N CHANDLER AVE #103, Monterey Park CA 91754 。爾灣2091 Business Center Dr, #130, Irvine. CA 92612 。