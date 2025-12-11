我的頻道

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」

南海岸廣場閃耀佳節，全新名店齊聚

洛杉磯訊

為慶祝年終的到來South Coast Plaza 換上最迷人的節慶妝容，整個購物中心瀰漫著濃濃的節日魅力與時尚光彩。

今年的節慶季以璀璨的聖誕點燈儀式揭開序幕，全新打造的表演正式點亮假期魔法。

話題焦點全新品牌進駐

South Coast Plaza 本季迎來一系列令人期待的精品新店：

傳奇鞋履品牌 Manolo Blahnik 正式於 South Coast Plaza 開設其首家西岸專門店。由設計師 Nick Leith-Smith 打造的 Art Deco 風格空間，完整重現 Manolo Blahnik 本人的工作桌，搭配藝術用品與私人攝影作品，讓賓客一窺每雙鞋履背後的創作靈感。

📍珠寶廳至旋轉木馬廳1樓之間

Alo

來自洛杉磯的 Alo 推出全新精品店，融合運動、正念與現代生活風格，從瑜伽教室到日常街頭穿搭，展現品牌低調卻洗鍊的生活態度。

Stone Island

以布料科技與染色工藝聞名的 Stone Island，首次進駐橙縣，為男裝愛好者帶來極具機能與設計感的經典之作。

📍鼎泰豐翼樓1樓

Mango

全球時尚品牌 Mango 以全新空間亮相，俐落線條、明亮材質與沉穩美學，完美詮釋品牌現代、都會且優雅的設計語言。

📍鼎泰豐翼樓1樓

🔜 即將登場｜敬請期待

_Harry Winston

重新打造的精品店將展現品牌標誌性的珠寶與腕錶系列，延續其卓越工藝與經典魅力。

_Collegium Café（2025 年假期）

來自橙縣知名鞋履品牌的全新生活風格咖啡館，結合文化、社群與咖啡體驗。

_Venchi

擁有 140 多年歷史的義大利巧克力品牌，將以手工巧克力、濃郁義式冰淇淋與經典甜點，甜蜜登場。

_Hästens

瑞典頂級床具品牌，以天然材質與手工工藝聞名，重新定義極致舒適。

_Fueguia 1833 Patagonia

阿根廷香氛品牌以稀有原料與永續理念著稱，帶來沉浸式嗅覺旅程。

_HEYTEA

以芝士奶蓋與「新式茶飲」風靡全球，嚴選新鮮茶葉與真實水果，是茶飲迷不可錯過的新據點。

_Pura Vida Miami

主打健康、繽紛又有型的餐點，從果昔碗到活力餐盤，滿足各種生活風格。

🎄 節慶亮點｜South Coast Plaza 的冬日魔法

節慶裝置，閃耀如畫

超過 30,000 株一品紅、2.25 英里長的花環，以及 Jewel Court 中掛滿 3,600 多顆飾品的聖誕樹，共同打造出優雅又夢幻的冬季仙境。

連結影響力｜Power Women Summit 2025

South Coast Plaza 榮幸贊助 TheWrap Power Women Summit，於 12 月 2 日在 The Maybourne Beverly Hills 舉行。活動中呈現專題座談 《The New Power Women: On Screen and in the Wild》，邀請多位影視與時尚領域代表人物，深入探討女性影響力、突破框架與舞台內外的真實力量。

🎁

佳節祝福

在這個閃耀又充滿靈感的季節，South Coast Plaza 向您獻上最溫暖的節日祝福，祝您擁有一個璀璨、歡樂又時尚的假期。

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

無證華女沒醫保 多年未體檢 突然吐血已是癌症晚期

