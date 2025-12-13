玩夏威夷旅遊 4熱門路線歡度聖誕

聖誕新年長假，選擇氣候溫暖的夏威夷 輕鬆出遊（見圖），無論是第一次或再訪都超棒。「玩夏威夷旅遊」 ( Wan Hawaii ) 是一家紮根於夏威夷的當地華人 旅行社，專精提供多元休旅行程及優質的旅遊服務，

「玩夏威夷旅遊」擁有經驗豐富的專業團隊，包括自有或長期簽約的合法運營車輛、持證導遊團隊。作為當地業者，定對夏威夷的每一處景點、最佳遊玩時間、隱藏美景和當地文化都有深入的瞭解。無論參加團隊遊，還是計畫自由行；或是只想預訂特定活動項目，該公司都能紿予最佳選擇。

「玩夏威夷」的旅遊線路涵蓋歐胡島、茂宜島、大島、可愛島等熱門目的地，精心設計的特色線路，包括有（一） 五天開心之旅876元起，（二）六天雙島遊1,034元起，（三）七天三島遊1,554元起，此經典行程最適初遊者， （四）八天三島遊1,909元起 ，以上費用包括酒店及機場接送，全程專業導遊陪同，不僅遊覽美景，並介紹夏威夷的歷史、文化和風俗習慣。如果偏好個性化定制的自由行，無論是浪漫的蜜月之旅、家庭度假；或是深度探索夏威夷的自然奇觀，均可量身打造行程。

「玩夏威夷」擁有自己的車輛隊伍，專業司機經驗豐富，完善的百萬商業保險 ，凡豪華商務車、大、中、小巴車、SUV等都能夠滿足不同規模團隊的出行需求。該公司秉持以客為尊的服務理念下，亦可提供即時客戶支援，如需特殊服務如接送機服務、靈活調整行程、兒童及老人特別照顧，注重細節，讓遊客感受賓至如歸的溫暖。

12月份的夏威夷瀰漫著歡樂聖誕氛圍，推薦觀賞點包括有檀香山市區燈飾節、皇家夏威夷中心以及威基基區的主要酒店，均以各自風格展示聖誕樹。另也不要錯過三個聖誕市集：梅勒卡利基瑪卡市集、耶誕燈光奇幻夜和夏威夷聖誕電車等活動。

讓瞭解這片土地的「玩夏威夷旅遊」提供最接地氣及專業的夏威夷旅行體驗，詳覽www.WanHawaii.com或電1-808-940-9995（粵語）、1-808-940-9996（國語）洽詢。