我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

玩夏威夷旅遊 4熱門路線歡度聖誕

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

聖誕新年長假，選擇氣候溫暖的夏威夷輕鬆出遊（見圖），無論是第一次或再訪都超棒。「玩夏威夷旅遊」 ( Wan Hawaii ) 是一家紮根於夏威夷的當地華人旅行社，專精提供多元休旅行程及優質的旅遊服務，

「玩夏威夷旅遊」擁有經驗豐富的專業團隊，包括自有或長期簽約的合法運營車輛、持證導遊團隊。作為當地業者，定對夏威夷的每一處景點、最佳遊玩時間、隱藏美景和當地文化都有深入的瞭解。無論參加團隊遊，還是計畫自由行；或是只想預訂特定活動項目，該公司都能紿予最佳選擇。

「玩夏威夷」的旅遊線路涵蓋歐胡島、茂宜島、大島、可愛島等熱門目的地，精心設計的特色線路，包括有（一） 五天開心之旅876元起，（二）六天雙島遊1,034元起，（三）七天三島遊1,554元起，此經典行程最適初遊者， （四）八天三島遊1,909元起 ，以上費用包括酒店及機場接送，全程專業導遊陪同，不僅遊覽美景，並介紹夏威夷的歷史、文化和風俗習慣。如果偏好個性化定制的自由行，無論是浪漫的蜜月之旅、家庭度假；或是深度探索夏威夷的自然奇觀，均可量身打造行程。

「玩夏威夷」擁有自己的車輛隊伍，專業司機經驗豐富，完善的百萬商業保險，凡豪華商務車、大、中、小巴車、SUV等都能夠滿足不同規模團隊的出行需求。該公司秉持以客為尊的服務理念下，亦可提供即時客戶支援，如需特殊服務如接送機服務、靈活調整行程、兒童及老人特別照顧，注重細節，讓遊客感受賓至如歸的溫暖。

12月份的夏威夷瀰漫著歡樂聖誕氛圍，推薦觀賞點包括有檀香山市區燈飾節、皇家夏威夷中心以及威基基區的主要酒店，均以各自風格展示聖誕樹。另也不要錯過三個聖誕市集：梅勒卡利基瑪卡市集、耶誕燈光奇幻夜和夏威夷聖誕電車等活動。

讓瞭解這片土地的「玩夏威夷旅遊」提供最接地氣及專業的夏威夷旅行體驗，詳覽www.WanHawaii.com或電1-808-940-9995（粵語）、1-808-940-9996（國語）洽詢。

夏威夷 保險 華人

上一則

美中工商協會理事會改選 林寧國連任會長

下一則

托Google Maps的福 加州無名小鎮福德谷躍旅遊熱點

延伸閱讀

全球聖誕旅遊首選城市 倫敦剛獲「加冕」

全球聖誕旅遊首選城市 倫敦剛獲「加冕」
送禮、開派對…好市多7款人氣聖誕餅乾 節日必買

送禮、開派對…好市多7款人氣聖誕餅乾 節日必買
大華超市羅蘭岡店 12/20、12/21聖誕美食市集

大華超市羅蘭岡店 12/20、12/21聖誕美食市集
法拉盛整齊牙科聖誕特價 植牙植2送1 活動假牙與牙齦治療六折

法拉盛整齊牙科聖誕特價 植牙植2送1 活動假牙與牙齦治療六折
小頸新世界超市聖誕元旦雙節狂歡 酬賓活動暖心登場

小頸新世界超市聖誕元旦雙節狂歡 酬賓活動暖心登場
全福會30週年聖誕福音餐會「愛的禮物」 帶來聖誕亮光

全福會30週年聖誕福音餐會「愛的禮物」 帶來聖誕亮光

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控