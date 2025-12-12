12月16日蒙特利公園社區中心 福全健保會員免費乳房檢查

我的頻道

具備文化敏感度與專業能力的聯邦醫療保險優勢(Medicare Advantage)計劃福全健保(Clever Care Health Plan)宣布，將於12月16日在其蒙特利公園(Monterey Park)社區中心為符合資格的會員提供免費乳房攝影檢查（見圖）。這次活動僅對福全健保會員開放報名參加。

「在福全健保，我們希望讓會員能夠更輕鬆掌握自己的預防保健需求，」福全健保最高醫療長Dr. Khaliq Siddiq （卡立克．席迪克博士）表示。「我們很高興能將專業的乳癌篩檢服務直接帶到社區中心，希望會員能藉此機會積極管理自身健康。」

符合資格的會員可透過會員服務預約篩檢時段，蒙特利公園社區中心：12月16日，上午9時至下午4時30分，地址117 West Garvey Ave., Suite C。作為福全健保預防保健獎勵計劃的一部分，凡參加篩檢的會員將獲得25元獎勵金，並會自動加值至會員的靈活福利卡，可用於購買健康相關用品。為提升活動體驗，現場亦將同步舉辦節慶小型聚會，包括手作活動、音樂、拍照亭以及茶點招待。

「我們希望會員在健康照護的每一個環節都能感受到支持，」福全健保執行長Karen Walker Johnson（凱倫・沃克・強森）表示。「這將是我們在社區中心舉辦的第一波乳癌篩檢活動，未來我們將持續提供更多便利的健康資源，以改善醫療可近性。」

目前，福全健保在羅蘭崗(Rowland Heights)、蒙特利公園、威斯敏斯特(Westminster)及韓國城(Koreatown)設有四個社區中心，持續透過課程、活動與健康教育，協助會員提升整體健康。

福全健保會員服務部：(833)808-8153（國語）或(833)808-8161（粵語）(TTY:711)；福全健保投保專員：(833) 721-4377。欲瞭解更多資訊，可造訪Zh.CleverCareHealthPlan.com。

