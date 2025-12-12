我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

亞美公義促進中心 華人健保申請免費諮詢

洛杉磯訊
亞美公義促進中心（非營利組織），提供免費的協助。南加州亞美公義促進中心是一家服務社區超過40年的非營利法律援助機構（見圖），除了為亞裔社區提供各類的免費法律援助，也是加州全保認證的投保機構，可為華人民眾提供中文健保服務，包括免費、且保密的健保投保申請協助，看診口語翻譯，以及實用的健保使用教學等。

2026年加州全保現已開放登記，登記期間為2025年11月1日至2026年1月31日，白卡可全年申請。但從2026年1月1日開始，19歲以上的無證移民，以及21歲以上持旅遊簽證、學生簽證、工作簽證等非移民身份的人，將不能再提交新的全範圍白卡申請，只有孕婦例外。已經有白卡的人，只要續保並符合資格，就能繼續使用。綠卡、難民、庇護、U簽證、VAWA等，仍可依家庭收入申請白卡，或透過加州全保購買健康保險並獲得補助。持有H-1B、L-1、F-1、OPT、J-1等合法身分的人，只要報稅，就可以透過加州全保獲得保費補助。沒有合法身分的人則不能購買加州全保。

若家庭成員有不同移民身份，每人會分別評估健保資格。沒有申請健康保險的人，不需要提供社安號。即使他的收入被用來計算全家收入，可以向加州全保認證的投保專員提供其他收入證明，並不需要提供社安號也不會影響移民身份。 因為移民規則複雜，非移民簽證的人士在申請健保前，最好先跟移民律師確認。

另外，許多華人家庭擔心申請白卡或加州全保會影響綠卡或入籍。其實依照目前的移民規定，白卡醫療服務和加州全保的保費補助，都不算公共負擔；只有由政府付費的長期機構護理和現金福利，才可能被列入公共負擔考量。注意：這是現行的公共負擔規定，但不排除未來可能發生變動。

不少華人也擔心資產審查問題。加州全保沒有資產審查，只看收入。白卡和加州全保在遺產追討上也不同。加州全保沒有遺產追討。

有任何健保方面的困惑，可在周一到週五上午九點至下午五點，撥打國粵雙語專線800-520-2356免費諮詢，郵件或短信[email protected]。如需現場協助，每週二上午十點半到下午一點半在蒙市蘭利老年中心，無需預約。

無證華女沒醫保 多年未體檢 突然吐血已是癌症晚期

華文文創峰會 6作家、藝術家獲殊榮

