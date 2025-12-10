拉丁假期2026巴西嘉年華 優惠12/15止

拉丁假期「2026巴西 嘉年華」力推的歲末大促銷，兩人合減達400元，優惠截至12月15日止，該團出發日是2026年2月18日，由拉丁假期CEO Anthony Cheng親自帶團。

拉丁假期表示，巴西嘉年華被稱為世界上最大的狂歡節（見圖），每年吸引超過10萬人觀賞總決賽，更有「地球上最偉大的表演」之稱。盛會於每年的二月或三月舉行七天，巴西是森巴舞的發源地，在每年度；每一個州都會選拔出該州的舞蹈花車冠軍隊，送到里約參加全國總決賽，決賽將選出全國最優秀的前六名隊伍。

拉丁假期將帶團員觀賞最精彩的前六名冠軍隊伍表演，在前排包廂座位上可輕鬆近距離的拍攝視頻。參與的精緻花車及華麗舞者龐大陣容每隊可多達3千至5千人，承載的音樂、服飾、舞蹈及花車樣式充分展現該州的文化。表演者美麗且熱辣，渾身戴滿飾品，甚有花車舞者不著衣物，僅用油彩繪畫在身體上，以優美的舞蹈，巡遊於多采的主題花車，令人目不暇接。舞者激情，觀者盡興，陣勢壯觀，場面浩大，驚喜連連。

拉丁假期擁有29年安排嘉年華成功經驗， Anthony Cheng精通當地葡萄牙 文並熟悉巴西各界人脈，深獲每屆參團者一致好評。

拉丁假期特別加入南美多國的必遊景點，包括南美三國（巴西、阿根廷 、智利）11日遊，或再加遊秘魯的南美四國15日，另亦可選延伸加購玻利維亞「天空之鏡」8日豪華遊。

拉丁假期(APF Travel)地址在1721 W. Garvey Ave.（二樓）, Alhambra，詳電(626)282-9988分機228洽Regina，網址www.GoLatin.com。