凱悅門窗3層節能系列 隔音、隔熱、防盜

凱悅門窗CR WINDOWS & DOORS是美國西海岸最大的門窗生產廠家之一，從型材生產、到府安裝提供一條龍服務。廠房180,000平方呎，日產量高達3,000樘。凱悅門窗三大系列Platinum/Bellagio/Venetian都通過AAMA，NRFC和FGIA認證。凱悅門窗最新開發了最受市場追捧的純黑色雙面系列和折疊門／窗、多軌門和法式平開門。

該公司的產品完全使用節能環保材料，有「Energy Star」驗證以及符合加州 「Title 24」標準。他們的產品都具備防腐、防風、保溫和隔音的特性。獨特的型材結構使其具有非常高的產品穩定性。

隨著全球氣候暖化 的變遷，嚴寒酷熱與都市噪音問題日益嚴重，如何讓家居空間同時擁有涼爽與安靜的環境，成了許多家庭的新課題。凱悅的R-5「三層玻璃塑鋼門窗」（左圖）的節能效率，可以比常見的LE3玻璃門窗提高40%，成為新一代建材首選。

根據建築節能評估數據，三層玻璃門窗的U值（熱傳導係數）平均低於1.1 W/m²‧K，比起一般LE3玻璃的1.6~2.0 W/m²‧K更具保溫效果。在隔音方面，三層玻璃門窗的STC值（隔音等級）可達38~42分貝，相比單層或雙層玻璃門窗（STC值約為27~34），能有效隔絕交通、鄰居等噪音。凱悅的三層玻璃塑鋼門窗的特色是節能省電、隔音抗噪、防水防塵防盜，已成為住宅升級新標配，比LE3玻璃門窗及市面產品更勝一籌。

地址：1224 Santa Anita Ave.,Unit D, S. El Monte, CA 91733，電話：626-579-5899，網址：www.greenworldwindows.com 。