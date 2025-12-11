我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

凱悅門窗3層節能系列 隔音、隔熱、防盜

洛杉磯訊

凱悅門窗CR WINDOWS & DOORS是美國西海岸最大的門窗生產廠家之一，從型材生產、到府安裝提供一條龍服務。廠房180,000平方呎，日產量高達3,000樘。凱悅門窗三大系列Platinum/Bellagio/Venetian都通過AAMA，NRFC和FGIA認證。凱悅門窗最新開發了最受市場追捧的純黑色雙面系列和折疊門／窗、多軌門和法式平開門。

該公司的產品完全使用節能環保材料，有「Energy Star」驗證以及符合加州「Title 24」標準。他們的產品都具備防腐、防風、保溫和隔音的特性。獨特的型材結構使其具有非常高的產品穩定性。

隨著全球氣候暖化的變遷，嚴寒酷熱與都市噪音問題日益嚴重，如何讓家居空間同時擁有涼爽與安靜的環境，成了許多家庭的新課題。凱悅的R-5「三層玻璃塑鋼門窗」（左圖）的節能效率，可以比常見的LE3玻璃門窗提高40%，成為新一代建材首選。

根據建築節能評估數據，三層玻璃門窗的U值（熱傳導係數）平均低於1.1 W/m²‧K，比起一般LE3玻璃的1.6~2.0 W/m²‧K更具保溫效果。在隔音方面，三層玻璃門窗的STC值（隔音等級）可達38~42分貝，相比單層或雙層玻璃門窗（STC值約為27~34），能有效隔絕交通、鄰居等噪音。凱悅的三層玻璃塑鋼門窗的特色是節能省電、隔音抗噪、防水防塵防盜，已成為住宅升級新標配，比LE3玻璃門窗及市面產品更勝一籌。

地址：1224 Santa Anita Ave.,Unit D, S. El Monte, CA 91733，電話：626-579-5899，網址：www.greenworldwindows.com 。

加州 暖化

上一則

粵港澳總商會 為香港火災募款

下一則

洛時精選╱南加州特色跳蚤市場 尋寶必訪

延伸閱讀

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
為了川普 海湖莊園列禁航區 棕櫚灘富豪社區噪音增

為了川普 海湖莊園列禁航區 棕櫚灘富豪社區噪音增
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
海湖莊園禁航區新規實施 棕櫚灘社區飽受飛機噪音困擾

海湖莊園禁航區新規實施 棕櫚灘社區飽受飛機噪音困擾
美的空調感恩節 提供高能效冷暖兩用分體空調優惠

美的空調感恩節 提供高能效冷暖兩用分體空調優惠
華人遷居亞特蘭大裝防盜設施成異類 稱治安完勝洛城

華人遷居亞特蘭大裝防盜設施成異類 稱治安完勝洛城

熱門新聞

熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺