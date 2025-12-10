我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

落實青少年駕駛6守則 余晨峰律師籲親子溝通

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

10月份的「全國青少年駕駛安全周」雖已結束，但相關議題仍受到南加州多個警局關注。警方呼籲家長多關心指導15歲至20歲的青少年，並舉出青少年最常面臨的致命危機，緊接下來的歲末佳節期間，更需提高安全駕駛的警覺性。

余晨峰律師提供大數據分析指出，在全美15至18歲青少年最主要的死亡原因是：與同學駕駛或坐車結伴出遊期間遇到交通意外。在2023年，有822名青少年司機在交通意外事故中身亡；2,611名青少年司機涉及導致有人身亡的交通意外事故個案。

余晨峰律師提醒家長，現在就是親子溝通的黃金時機，青少年不只學會「開車」，也在學「怎麼做大人」。教導青少年六個提醒（一）絕不酒駕、不DUI：未滿21歲飲酒或酒後駕駛，將面臨刑事與民事後果；（二）杜絕分心駕駛：同學和朋友上車要有分寸，家長有權規範誰能乘車；（三）駕駛專注，收起手機（見圖）：滑一次手機，可能換來一生遺憾；（四）訂好家規：家長可與子女「約法三章」，明確什麼情況不開車；（五）遵守交通規則：上車就繫安全帶、減速駕駛：2021年數據顯示32%青少年事故源於超速，51%沒繫安全帶；（六）勇敢拒絕危險行為：若感覺司機疑似醉駕或同車乘客行為危險，有權要求下車或報警。

余律師認為溝通比責備更重要，因為家長是孩子的第一位駕駛教練， 家長的每個動作、每次開車態度，都在潛移默化的教育子女。從現在開始，善用聊天代替命令，用陪伴代替責備， 用行動示範安全，才是最好的駕駛態度。15至20歲的青少年最需要家長指導與支持，余晨峰律師提醒，防範永遠比事後聘請律師來得更有意義，讓「安全」成為每個家庭的共同行動。

余晨峰律師樓團隊24小時服務及諮詢專線(626)289-2833，網址MyLawCorp.com。

加州 南加 親子

上一則

如虎添翼 狄亞茲3年6900萬加盟衛冕軍道奇

下一則

角聲醫療中心 免費協助申請加州投保、白卡、紅藍卡

延伸閱讀

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關
厚外套竟有高風險？汽車安全兒童座椅真相大揭秘

厚外套竟有高風險？汽車安全兒童座椅真相大揭秘
降生病風險 醫搭機必做2件事：消毒餐盤桌、擦防曬油

降生病風險 醫搭機必做2件事：消毒餐盤桌、擦防曬油
亞利桑納超速 保費年增率冠全美

亞利桑納超速 保費年增率冠全美
去年感恩節逮上千人 加州交通執法啟動

去年感恩節逮上千人 加州交通執法啟動
凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元