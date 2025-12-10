落實青少年駕駛6守則 余晨峰律師籲親子溝通

10月份的「全國青少年駕駛安全周」雖已結束，但相關議題仍受到南加州 多個警局關注。警方呼籲家長多關心指導15歲至20歲的青少年，並舉出青少年最常面臨的致命危機，緊接下來的歲末佳節期間，更需提高安全駕駛的警覺性。

余晨峰律師提供大數據分析指出，在全美15至18歲青少年最主要的死亡原因是：與同學駕駛或坐車結伴出遊期間遇到交通意外。在2023年，有822名青少年司機在交通意外事故中身亡；2,611名青少年司機涉及導致有人身亡的交通意外事故個案。

余晨峰律師提醒家長，現在就是親子 溝通的黃金時機，青少年不只學會「開車」，也在學「怎麼做大人」。教導青少年六個提醒（一）絕不酒駕、不DUI：未滿21歲飲酒或酒後駕駛，將面臨刑事與民事後果；（二）杜絕分心駕駛：同學和朋友上車要有分寸，家長有權規範誰能乘車；（三）駕駛專注，收起手機（見圖）：滑一次手機，可能換來一生遺憾；（四）訂好家規：家長可與子女「約法三章」，明確什麼情況不開車；（五）遵守交通規則：上車就繫安全帶、減速駕駛：2021年數據顯示32%青少年事故源於超速，51%沒繫安全帶；（六）勇敢拒絕危險行為：若感覺司機疑似醉駕或同車乘客行為危險，有權要求下車或報警。

余律師認為溝通比責備更重要，因為家長是孩子的第一位駕駛教練， 家長的每個動作、每次開車態度，都在潛移默化的教育子女。從現在開始，善用聊天代替命令，用陪伴代替責備， 用行動示範安全，才是最好的駕駛態度。15至20歲的青少年最需要家長指導與支持，余晨峰律師提醒，防範永遠比事後聘請律師來得更有意義，讓「安全」成為每個家庭的共同行動。

