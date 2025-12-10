現代汽車聯名史努比 3款主題客製屏幕

現代汽車公司與花生漫畫(PEANUTSTM)合作，為現代車主帶來特別的駕駛體驗。從12月1日起，車主將能透過現代汽車推出的全新顯示器設計主題，用最喜歡的花生漫畫角色來客製自己的車輛，主題包括史努比、查理布朗，和他們的朋友們。

北美現代汽車產品計劃策略資深副總裁Olabisi Boyle表示，全新推出的可自定車載顯示器融入了花生漫畫的角色元素，讓現代汽車的儀表板更有個人風格，每一次駕駛都將變得更個性化和更有趣。這證明車載科技的未來不僅能更加智能，也能更加人性化，讓車內環境個人化的獨特方式。史努比的復古漫畫美學，和經典美式公路旅行的精神為靈感，打造出充滿活力又令人懷舊的體驗。

花生漫畫的顯示屏幕（見圖）主題將透過現代汽車Bluelink商城發售（需擁有有效的Bluelink帳號）。購買後，設計主題將透過OTA無線下載方式直接下載到車輛的資訊娛樂系統。下載完成後，設計主題將出現在系統的設定選單中。此功能將率先應用於部分新車型，包括IONIQ 9和全新Palisade。這次趣味十足的合作將尖端汽車科技與全球最具辨識度的流行文化和卡通品牌之一完美結合。

這次與花生漫畫的合作推出了三款專屬主題：

• 史努比的世界：大膽的色彩和鮮明的對比展現了史努比天馬行空的想像力。

• 查理布朗和朋友們：向復古漫畫致敬，柔和的色調讓人想起20世紀50和60年代的報紙連環漫畫。

• 公路旅行：一段奇幻的美國之旅，領略20世紀中期的風情，霓虹燈閃爍，以及經典的公路旅行元素。

花生漫畫顯示屏幕主題的推出代表著現代汽車包含售後階段，持續擴展其數位化功能套件的計畫。配備ccNC互聯汽車導航座艙和無線下載軟件更新功能的車型，將在2025年及之後獲得新的設計主題和高級數位化功能。透過專注於個人化，現代汽車旨在重新定義客戶體驗，提供與駕駛者偏好同步發展的無縫解決方案。