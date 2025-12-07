國泰銀行基金會宣佈2025年獎學金得主 社區明日之星

我的頻道

洛杉磯訊

國泰銀行基金會宣布2025年國泰銀行基金會獎學金的20名獲獎者。今年的獎學金項目共收到1,187份申請，比去年的720份增加了65%。值得注意的是，超過37%的獎學金申請者是家中第一個上大學的學生，87.4%的獎學金申請者是少數族裔。

國泰銀行基金會的項目管理機構亞太社區基金（Asian Pacific Community Fund）盡職盡責地將申請名單篩減至894名資質優異的候選人之後，國泰銀行的志願者們對這些候選人進行審核和評估，最終選出20名獲獎者。

國泰銀行基金會獎學金已成為該行致力於積極影響社區教育的標誌。每位獎學金得主將獲得2,500元作為追求高等教育目標時的學費資助。

2025 年國泰銀行基金會獎學金得主代表國泰銀行服務地區中最優秀、最具潛力的新星。包括

1. 加州學生Angie Alfaro，Brooklyn Adams，Elijah Marquardt，Jayden Duong，Jonathan Gong，Joshua Lang，Kellen Duong，Mark Luong。伊利諾伊州Claire Moon。馬里蘭州Jade Escolero-Contreras，Trinity Rosario，麻州Idalis De Jesus，內華達州Joleane Haile，新澤西州Mohamed Faragalla。紐約州Ava Occhiogrosso，Jackson Chen，Maya Escobar，德州Botao Yuan，Makenzi Henderson，華盛頓州Celine Muller。

國泰銀行基金會主席Deborah Ching表示：「國泰銀行基金會很榮幸能夠支持2025屆獎學金得主實現夢想，並為社區帶來積極影響，向這些當之無愧的青年學者致以誠摯的祝賀。」

國泰銀行資深副總裁兼社區發展總監Nancy Tarr 表示：「國泰銀行很榮幸贊助這些獎學金，以支持傑出學生，並以此作為對該行所服務社區的投資。希望這些獎學金能夠極大地幫助學生們實現他們的目標與抱負。祝愿他們在求學之路上取得圓滿成功。」

國泰銀行基金會成立於2002年，將推動廉租房、社區和經濟發展及教育視為己任，並支持有益於社區進步、文化與藝術、健康與社會福利、環保與公眾服務相關的項目。更多信息可瀏覽cathaybankfoundation.org

新澤西州 加州 麻州 德州 紐約州

