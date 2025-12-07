哈佛與史丹佛法學院畢業生Brian Goldsmith宣布參選加州第24選區參議員

我的頻道

洛杉磯訊
盼為Rancho Palos Verdes、托倫斯、聖塔蒙尼卡及比佛利山社區發聲

洛杉磯本地出身的長期居民Brian Goldsmith宣布參選加州第24選區參議員。該選區涵蓋Rancho Palos Verdes、托倫斯（Torrance）、馬里布（Malibu）、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）和比佛利山（Beverly Hills）。Brian將角逐接替現任參議員Ben Allen，後者將於2026年12月任期屆滿離任。

作為屢獲獎項的記者、企業家和民主黨政治顧問，Goldsmith曾為候選人、非營利組織和企業提供策略建議，協助多位民主黨國會議員成功當選。他任職政治評論與專欄工作逾十年，合作媒體包括Yahoo News、The Atlantic、CBS News、CNN，亦曾任Katie Couric Media的政治內容主要製作人。Goldsmith畢業於哈佛大學和史丹佛法學院，並創立兩家以科技和擴大經濟機會為主軸的加州新創公司。

Goldsmith與該選區有著深厚淵源。他的祖父母於1950年代在比佛利山落腳，父母也在此地成長，如今他與身為教育工作者的妻子Claire，以及兩名年幼子女亦居住於此。他強調，將傾聽選區多元社群的聲音，提出更貼近居民真實生活的政策。Brian Goldsmith表示：「加州曾給予我的家庭一個發展的機會。如今，我們選區許多家庭正面臨高房價和生活壓力的困境。我參選，是希望讓下一代的生活更安全、更負擔得起、也更充滿希望。」

Brian主要政見包括：

• 擴大就業機會與可負擔住房、支持小型企業、降低能源支出並確保醫療照護可及性

• 透過政策與非營利組織合作，改善治安和無家可歸問題

• 協助未來世代應對快速變動的經濟環境、重視青少年心理健康、推動具氣候韌性的基礎建設並提升政府效率

• 持續對抗仇恨與分裂，包括種族歧視、反猶太與反亞裔仇恨的上升，同時保護移民家庭

Brian 已獲得多位人士與團體背書，包括：

前聯邦參議員芭芭拉·鮑克塞（Barbara Boxer）、眾議院前議長裴洛希（Nancy Pelosi）、美國前運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、加州眾議員茲布爾（Rick Chavez Zbur）、前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）、前加州參議院多數黨領袖Bob Hertzberg、前加州參議員Fran Pavley、前比佛利山市長Lili Bosse、聖塔蒙尼卡市長內格雷特（Lana Negrete）、加州高速公路巡警協會（CAHP）、卡車司機工會第42聯合理事會（Teamsters Joint Council 42），以及國際碼頭與倉儲工會（ILWU）第 13、63、94 區分會。

Brian Goldsmith將參與2026年6月初選，前兩名候選人將晉級2026年 11 月大選。

加州 比佛利山 參議員 民主黨 洛杉磯

