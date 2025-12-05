2025美國味全第二屆歌唱大賽圓滿落幕

美國味全食品公司繼去年度首屆歌唱大賽獲得熱烈回響後，今年再度舉辦第二屆「好歌齊歡唱，旋律韻味全」歌唱比賽，活動於洛杉磯 華僑文教服務中心圓滿落幕，現場氣氛熱烈、佳音迭起。

美國味全自1972年於洛杉磯成立，近半個世紀以來，一直在全北美辛勤耕耘，打造出幾世代的風味美食，成為亞裔 與華人 社區共同的味覺記憶。公司以提供多樣化、特色小吃，陪伴無數家庭在海外延續家鄉的味道。

多年來，味全始終秉持對美食的熱忱與品質的堅持，持續研發結合傳統與創新的產品，滿足不同族裔消費者的口味，成為海外中華美食的首選品牌。為感謝社區長期支持的回饋並傳承中華文化，美國味全第二屆歌唱大賽再度邀請各地歌唱愛好者齊聚一堂，為亞裔社區提供一個展現藝術才華與音樂熱情的平臺，促進彼此交流與情感連結，讓音樂成為凝聚社區的橋樑。

今年比賽同樣分為多個年齡組別，吸引比首屆更多優秀參賽者。經過初賽與決賽激烈競演，由九位音樂專業評審選出冠、亞、季軍及多項優勝。

今年再度出現母女二代共同參賽，她們以情感與默契演繹經典曲目，展現跨世代的音樂傳承與家族情誼，也呼應味全推動中華文化的初衷。主辦單位特別頒發「傳承之聲獎」以表彰其意義。

第二屆活動圓滿落幕，美國味全將持續以熱忱與創新陪伴社區，帶來更多美食與表演。