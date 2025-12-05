AIFG、DFSL合併 強化佈局全美華人保險理財

我的頻道

洛杉磯訊
AIFG美國信誠國際保險與理財總裁總裁張青(Eric Zhang, CPA)（左）與新任運營長(COO)陶巍(David Tao)（右）。
AIFG美國信誠國際保險與理財近日宣布，已與美東知名金融保險團隊Delta Financial Services LLC(DFSL)完成策略性合併。本次合作象徵美東與美西在人力、資源與產品線上的深度結盟，透過專業整合與通路互補，加速AIFG全美版圖擴張，並強化其在華人保險與財務規劃市場的領導地位。同時，AIFG任命具25年以上保險業管理經驗的David Tao（陶巍）為營運長(COO)，負責營運策略、通路拓展與全美市場發展。

AIFG美國信誠國際保險與理財總裁張青會計師(Eric Zhang, CPA)表示，與David Tao領導的DFSL合併象徵美東與美西專業力量的整合。David深耕美東多年，具備全國通路視野，此次合作將強化AIFG的營運架構與全美競爭力，推動業務進入新階段。

張青會計師指出，David將以COO身分帶動營運、科技與全國銷售通路升級。此合併也將加速全美擴張，為保險經紀代理人提供更完整的後台支持、科技平台與培訓資源，打造更具效率與競爭力的B2B保險平台。

新任營運長(COO)David Tao先生擁有超過25年美國主流保險公司高階管理與通路拓展經驗，曾任多家大型保險機構主管。David長期深耕美東市場，專長涵蓋壽險產品分析與培訓、高額保單與Premium Finance設計，以及企業退休與資產傳承規劃。擁有紐約市立大學電腦科學碩士，並曾任Memorial Sloan Kettering Cancer Center資深軟體工程師，具備科技整合與系統管理能力。

AIFG美國信誠國際保險與理財Licensing部副總裁Ada表示，十分高興迎接David及其團隊加入。此次合併結合雙方優勢，將為全國經紀人提供更強後台支持，並加速業務拓展，進一步提升AIFG的全美佈局。

歡迎全美經紀人加入。服務專線：626-446-1448。

