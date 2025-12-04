聯合健保紅藍卡開放註冊12月7日截止

我的頻道

洛杉磯訊
聯合健康保險（見圖）在此提醒紅藍卡受益人及其照護者把握最後時機，為2026年計劃做出選擇、12月7日前須完成註冊。

隨著2025年《降低通膨法案》的實施，不少聯邦醫療保險優惠計劃和D部分計劃已將自付費用由定額手續費轉為共同保險。而且，自付扣除金在紅藍卡D部份計劃中已越來越常見。因此，D部份處方藥費用可能會在2026年有所變動。如果有自付扣除金，其金額可在承保證書(Evidence of Coverage, EOC)文件中找到。聯合健康保險的中文團隊能為民眾講解2026年聯邦醫療保險計劃和相應更新，提供可考慮的計劃選項，滿足多方面的健康需求。

聯合健康保險是美國最大的健康保險公司之一，用心服務華裔社區超過30年。歡迎去電或到訪社區的亞裔資訊中心，選擇最合適的計劃並完成重要的健保計劃註冊。

聯合華語專線：1-800-801-1900，聯合天普市亞裔資訊中心地址：9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City, CA 91780（茶壺廣場內）辦公時間：週一至週五，上午9時至下午5時。

