國泰銀行 參與CFA金融研究挑戰賽

洛杉磯訊
國泰銀行榮幸宣布參與特許金融分析師協會研究挑戰賽（CFA Institute Research Challenge，見圖）。該賽事是一項年度全球性競賽，旨在為大學生提供金融分析和職業道德方面的實踐指導和培訓。

國泰銀行總裁兼首席執行官劉昌明表示，「我們非常高興能夠參與這項研究挑戰賽，這體現了我們對年輕一代的承諾，以及我們對教育、職業發展和社區參與的支持，了解下一代金融領袖的視角也至關重要。」

這項挑戰賽將評估學生在分析、估值、報告撰寫與簡報等方面的能力，讓參賽者在模擬研究分析師工作中累積實務經驗。書面報告與簡報將於本地評選，優勝隊伍可晉級次區域比賽，並進入區域半決賽與區域決賽，最終角逐於 2026年5月舉行的全球總決賽資格。

競賽的研究對象公司由洛杉磯特許金融分析師協會(CFA Society Los Angeles)成員與志願者分配，皆為上市企業。主辦方將依據各公司狀況由學生撰寫研究報告並進行簡報。參賽者可獲得客觀的一手研究資料，是活動的一大特色。本月初，一支以國泰銀行為研究對象的學生團隊在國泰銀行總部與高管劉昌明及執行副總裁兼副首席財務官 Albert J. Wang進行了交流。

Albert J. Wang表示：被選為研究對象公司不僅為國泰銀行帶來了極高的認可度，也為學生們提供了一個分析真實金融機構的獨特機會。與這些才華橫溢、充滿抱負的專業人士交流是一次非常有益的經歷。

國泰銀行為國泰萬通金控公司（納斯達克：CATY）旗下子公司，1962年因應洛杉磯華裔社區需求創立。目前在美國與香港設有逾60家分行，並於北京、上海與台北設有代表處。瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司(FDIC)保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款賬戶。

