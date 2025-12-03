松立假期西南巨環、紀念碑谷、拱門國家公園4日遊 每人699元

松立假期於聖誕新年期假推出;「西南巨環、紀念碑谷、拱門國家公園4天遊」（見圖），分別於12月20日、25日及28日出發，費用每人699元，雙人房。

松立假期Jenny表示，今年在既有國際旅遊與遊輪產品外，新增輕鬆路線「西南巨環、紀念碑谷、拱門國家公園」四天遊。首日走訪亞利桑那州金礦古城奧特曼 (Oatman)，以早年金礦傳奇、66號公路景致與自由漫步的野驢聞名；隨後前往科羅拉多河畔的拉芙琳，體驗不同於拉斯維加斯的悠閒氛圍。

第二天行程前往紀念碑谷與拱門國家公園，並短停66號公路誕生地塞利格曼，感受保留完整的復古公路文化。下午抵達納瓦霍族保留區內的紀念碑谷，壯觀砂岩石柱為西部電影經典場景，旅客也可自費搭乘吉普車深入谷內。

第三天前往全球最大的拱門國家公園，佔地七萬三仟英畝，擁有六百多座天然拱形石花香散佈四處，經長年的風化侵蝕，形成了一個個獨特的拱門。之後再穿越處女河峽谷，夜宿Mesquite小城。

第四天抵達拉斯維加斯參觀超級星球Sphere和網紅打卡的七彩巨石，再前往奧特萊斯血拼價格低廉的名牌。

此外，松立假期尚有更多行程供選擇；例如亞洲團、遊輪旅遊等。現更有買機票 送酒店優惠活動；凡買洛杉磯、舊金山 、西雅圖至台灣來回機票，都有多重優惠。洽詢或上網www.sonictour.com查詢。免費電話1-888-266-8988或電話323-266-8988。地址9662 Las Tunas Dr., Temple City, CA 91780 。