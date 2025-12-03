我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

幼時來美、無前科 加州亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

松立假期西南巨環、紀念碑谷、拱門國家公園4日遊 每人699元

洛杉磯訊

松立假期於聖誕新年期假推出;「西南巨環、紀念碑谷、拱門國家公園4天遊」（見圖），分別於12月20日、25日及28日出發，費用每人699元，雙人房。

松立假期Jenny表示，今年在既有國際旅遊與遊輪產品外，新增輕鬆路線「西南巨環、紀念碑谷、拱門國家公園」四天遊。首日走訪亞利桑那州金礦古城奧特曼(Oatman)，以早年金礦傳奇、66號公路景致與自由漫步的野驢聞名；隨後前往科羅拉多河畔的拉芙琳，體驗不同於拉斯維加斯的悠閒氛圍。

第二天行程前往紀念碑谷與拱門國家公園，並短停66號公路誕生地塞利格曼，感受保留完整的復古公路文化。下午抵達納瓦霍族保留區內的紀念碑谷，壯觀砂岩石柱為西部電影經典場景，旅客也可自費搭乘吉普車深入谷內。

第三天前往全球最大的拱門國家公園，佔地七萬三仟英畝，擁有六百多座天然拱形石花香散佈四處，經長年的風化侵蝕，形成了一個個獨特的拱門。之後再穿越處女河峽谷，夜宿Mesquite小城。

第四天抵達拉斯維加斯參觀超級星球Sphere和網紅打卡的七彩巨石，再前往奧特萊斯血拼價格低廉的名牌。

此外，松立假期尚有更多行程供選擇；例如亞洲團、遊輪旅遊等。現更有買機票送酒店優惠活動；凡買洛杉磯、舊金山、西雅圖至台灣來回機票，都有多重優惠。洽詢或上網www.sonictour.com查詢。免費電話1-888-266-8988或電話323-266-8988。地址9662 Las Tunas Dr., Temple City, CA 91780 。

機票 奧特曼 舊金山

上一則

長相好看 升遷、談薪水更吃香 長期受益職場優勢

下一則

巴西野花牌綠蜂膠降血脂、防中風

延伸閱讀

美國優先 國家公園外國遊客單次門票加收100元 明年1月起實施

美國優先 國家公園外國遊客單次門票加收100元 明年1月起實施
美國優先 外國遊客國家公園門票明年漲三倍

美國優先 外國遊客國家公園門票明年漲三倍
松立假期西南巨環-紀念碑谷-拱門國家公園4天團，每人699元

松立假期西南巨環-紀念碑谷-拱門國家公園4天團，每人699元
城鎮傳真／冰川國家公園 洛磯山脈的皇冠

城鎮傳真／冰川國家公園 洛磯山脈的皇冠
中國官方：大熊貓圈養種群數量已達808隻

中國官方：大熊貓圈養種群數量已達808隻
賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

賞秋最佳國家公園 旅遊專家點名這2地

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出