4星品質Astiva Health 獲知名醫療單位獎項

洛杉磯訊

加州成長最快、致力服務多元族裔長者族群的Medicare Advantage健康保險機構之一Astiva Health（見圖）於日前宣布，榮獲全美知名醫療評估機構HealthMetrix Research Inc.頒發的2026年Senior Choice Gold Award。

該獎項旨在表彰在費用分攤價值與福利績效方面表現卓越的Medicare Advantage計劃。AstivaHealth憑藉其「以文化為導向」的高價值醫療模式，在南加州與北加州均展現出卓越的醫療成效與可負擔性，成功脫穎而出。

「這項殊榮代表我們對社區健康的長期承諾。」Astiva Health聯合創辦人兼執行長 阮志雄博士(Dr. Tri T. Nguyen) 表示：「我們以文化為中心的照護模式，正在實際改善會員的健康成果，而此獎項正是對我們努力的肯定與鼓勵。」

Astiva Health目前獲得4星CMS品質評級，並在全加州服務超過38,000名MedicareAdvantage會員。該公司特別著重於服務多語族裔與少數族群，尤其是成長快速的亞太裔(AAPI)族群。Astiva的整合照護模式結合多語支援、社區導向推廣與預防性健康照護，全面提升會員滿意度、忠誠度與健康成果。

Astiva Health 2026年計劃：為加州長者提供更全面與實惠的醫療福利。Astiva 2026年的Medicare Advantage計劃進一步升級福利內容，提供更完整且可負擔的健康照護：（條款與限制可能適用。福利金額及涵蓋項目會因不同計劃而異。完整詳情請參閱《保障範圍說明書》(EOC)。）

．Astiva Health Savings Plan (HMO 001)每月提供$185美元的Part B保費回饋金。

．初級與專科門診及住院服務全免自付額($0 copay)。

．全面牙科、視力與聽力福利，涵蓋假牙與植牙。

．健康食品與非處方藥(OTC)津貼每年最高$2,880美元，且未使用金額可累積滾存。

．整合東西方醫療優勢，包括針灸與整體健康照護服務。

Astiva Health的服務範圍涵蓋南加州的洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣與聖地牙哥縣，以及北加州的聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)，並提供中、韓、越、西、英五種語言客服支援。

如需了解更多資訊，可瀏覽官方網站 www.AstivaHealth.com或去電客服專線1-866-610-0655（聽障專線TTY 711）。

