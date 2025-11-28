我的頻道

「康複力」提供癌患 修復細胞、強化免疫、提升吸收

洛杉磯訊
根據美國醫學圖書館的研究報告，高達86%的癌症患者在治療過程中飽受由副作用引發的身體不適。這些副作用主要源自兩個方面：一是疾病本身導致的胃腸吸收功能障礙，二是治療藥物所引發的不良反應。患者因此極易遭遇體力和免疫力的急劇下降，導致食欲不振和免疫功能低下，這使得癌症治療的過程更加艱難。為了解決癌症患者的營養補充難題，全球學術界正不斷加強相關研究，尋求突破性方案。

為了應對這一挑戰，日本沖繩健康科學研究所聯手日本琉球大學，研發出為癌症患者量身打造的營養保健品「康複力」KenkoUp。該產品以「細胞修復，免疫強化，吸收提升」三大核心為配方理念，融合日本專利級三重成分配方，全面支援身體修復過程。

「康複力」的核心優勢在於其獨特的三效複合配方（見圖）：

1.高純度褐藻醣膠(Fucoidan)： 萃取自珍貴的沖繩海蘊與昆布板根。研究證實，此多醣體成分能夠誘導異常細胞自我凋亡(Apoptosis)，並在細胞層面阻斷其進一步擴散。

2.巴西蘑菇(Agaricus blazei)： 作為強效免疫調節劑，巴西蘑菇能夠顯著提升免疫T細胞及自然殺傷細胞（NK細胞）的活性，為治療期間脆弱的身體建立起第一道防線，抵抗病毒侵擾。

3.長命草(Peucedanum japonicum)： 富含多種微量抗炎元素，長命草的作用是關鍵的「輔助增強」。

如需更多產品資訊，可電1-626-866-1558。網站：www.KenkoUp.com/zh。

24歲男砍殺女友 無視她呼救還直播 法官一理由只判死緩

美國會報告：「中國製造2025」大致達標 曝美供應鏈弱點

日系抗衰夜間修護霜 價格親民適合各種膚質

報告：「中國製造2025」已大致達標 暴露美供應鏈弱點

AI不只取代入門級工作？ 皮伽：有朝一日能當Google執行長

美國藍夢無限藥業 好功效來自好配方感恩節大優惠 全年最低價！買一送一，再送精美禮物一份！

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

