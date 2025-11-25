紅藍卡年度開放註冊期至12月7日截止

聯合健康保險在此提醒紅藍卡 受益人及其照護者把握最後時機，為2026年計劃做出選擇、完成註冊。

隨著2025年《降低通膨法案》的實施，不少聯邦醫療保險 優惠計劃和D部分計劃已將自付費用由定額手續費轉為共同保險。而且，自付扣除金在紅藍卡D部份計劃中已越來越常見。因此，您的D部份處方藥費用可能會在2026年有所變動。如果您有自付扣除金，其金額可在您的承保證書（Evidence of Coverage, EOC）文件中找到。聯合健康保險的中文團隊能為您講解2026年聯邦醫療保險計劃和相應更新，向您提供可考慮的計劃選項，滿足您多方面的健康需求。

聯合健康保險是美國最大的健康保險公司之一，用心服務華裔社區超過30年。歡迎致電或到訪您社區的亞裔 資訊中心，讓我們幫助您選擇最合適的計劃並完成重要的健保 計劃註冊。

聯合華語專線：1-800-801-1900

聯合天普 市亞裔資訊中心

9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City, CA 91780（茶壺廣場內）

辦公時間：周一至周五， 9 a.m.-5 p.m.