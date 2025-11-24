GABIN韓式烤肉新增 Kabuki日本料理餐廳的招牌菜品

洛杉磯 創新美食GABIN韓式烤肉自五月開業以來，吸引從本地美食愛好者到造訪的韓國名人。這家獨特的韓式餐飲品牌，同時推出精選的日式特色菜品。「GABIN」在韓語中意為「嘉賓」在堅持正宗韓式料理傳統的基礎上，GABIN將Kabuki日本 料理餐廳30多年的日本高級料理經驗融入其菜單，進一步豐富餐飲體驗。

GABIN韓式烤肉是一家高級韓式餐飲目的地，由CEO Joan Lee與Kaizen Dining Group董事長David Lee創立。Kaizen Dining Group以成功經營加州 、亞利桑那州及內華達州 的Kabuki日本料理餐廳。憑藉超過30年的烹飪與高級餐飲經驗，並由20多位專業餐飲研發團隊支持，GABIN致力於提供卓越款待、精緻韓式風味，以及兼顧傳統與創新的餐飲體驗。

GABIN執行長兼主廚Joan Lee以「高品質食材、精緻技藝與現代詮釋傳統韓式料理」為理念，引領餐廳發展。這一理念體現在直接從韓國採購的天然食材上，讓歷久彌新的傳統風味得以展現。曾被視為國外「需要習慣的味道」的發酵食材，如泡菜、韓式大醬、包飯醬及醬油醃製蟹，如今已因其層次感、細膩度及文化意義而受到全球認可。

「GABIN這個名字蘊含了鮮明的韓式意涵——等待的心情、迎接珍貴客人的期待，以及發酵所需的漫長耐心，這也是韓國料理深厚風味的來源，」Lee表示。「通過加入日本料理中最核心的元素——新鮮，我們打造出獨一無二的菜單。客人將能以新鮮的生魚片開啟餐點，並以韓式經典料理收尾，如頂級烤肉或濃郁的牛骨湯。」

GABIN的菜單展現了Joan的烹飪巧思，特色菜品包括： 自製平壤 冷麵——以香氣濃郁的牛骨高湯烹煮，搭配每日現做的蕎麥麵。香濃牛骨湯搭配水芹，慢火燉煮以層次分明的風味。醬油醃製韓式蟹——以精湛工藝製作的珍饈。

GABIN也是洛杉磯首家提供單點韓式煎餅（煎制面糊饼）搭配傳統馬格利的餐廳，將這一地道、少見的組合引入城市活力四射的美食場景。

溫暖邀請品味Jip Bap意指「韓式家常舒心料理」，承載著以愛心烹調的溫暖、關愛與真誠，喚起母親手作泡菜鍋的熟悉慰藉。

在GABIN，每一個細節—從主菜到小菜，乃至盛裝餐點的碗盤—皆以真誠、精準與對款待的堅持精心準備。GABIN亦細心打造優雅且現代的餐廳空間，賓客常讚譽這裡是他們期待已久的高級韓式餐廳，終於有了可以邀請摯友與重要賓客共聚的理想場所。