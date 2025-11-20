Kia在2025年洛杉磯車展推出全新一代2027款混動Telluride SUV

Kia𣈱銷三冠王Telluride休旅車在2025年洛杉磯車展展出即將推出全新一代2027款Telluride SUV 。三排座Telluride同時推出全新混合動力系統。2027年Telluride採用現代美學設計，既傳承了Telluride的核心設計理念，又融入了Kia「對立統一」的設計語言，並提供7座或8座兩種座椅配置，為未來無數精彩旅程奠定了基礎。

Kia北美及Kia美國總裁兼法人SeungKyu（Sean）Yoon表示，第二代Telluride的推出，設計和產品規劃團隊面臨巨大的挑戰：開發一款全新又有獨特的產品特性，同時還要保留初代Telluride歷史性成功的諸多元素。2027年Telluride體現了Kia致力於為消費者帶來創新產品的理念。第二代Telluride的軸距為116.9英寸，車身總長為199.2英寸，分別增加了2.7英寸和2.3英寸），更長的車身第二排和第三排乘客將擁有更寬敞舒適的腿部空間，更多的載物空間和更寬敞的內部空間，其配置和材質均堪比豪華SUV。

標配渦輪增壓動力系統，並可選配渦輪增壓混合動力系統，最大功率可達329馬力，Kia預估綜合油耗為35英里/加侖1。貼心的設計元素也隨處可見。可選配的全LED地面照明系統和全新的地面影像監視器4（X-Pro車型專屬），全系標配無線Apple CarPlay和Android Auto，以及一系列全新的便利科技配置，樹立了新標竿。2027年Telluride將提供LX、S、EX、SX和SX-Prestige五種配置，以及時尚的X-Line和性能卓越的X-Pro配置，預計將於2026年第一季度登陸美國市場。具體價格將在接近上市日期時公佈。

外觀設計：運動中的精緻

Telluride棱角分明的外觀設計捕捉了落基山脈及其同名科羅拉多州小鎮的精髓。寬闊的引擎蓋賦予車輛強勁的姿態，垂直的頭燈勾勒出高光澤的格柵。先進的照明設計營造出高科技的未來感。流暢的車身線條賦予側面優雅的造型，而翼子板上棱角分明的三角形摺痕則如同鑽石的切面。向上延伸的特徵線條使車輛彷彿騰飛，而輪拱內精心設計的凹槽則巧妙地帶來視覺衝擊。隱藏式門把手增添簡潔現代的氣息，有助於將風阻係數從0.33降低至0.30。

Telluride X-Line和X-Pro車型均採用黑色的輪拱、側後視鏡、腰線飾條和D柱。高位車頂行李架強化了其冒險精神，並可輕鬆攜帶裝備，幫助您遠離塵囂。車頭部分，醒目的網狀格柵搭配方正的黑色下保險 桿。X-Pro標配更寬的全地形輪胎和9.1吋的離地間隙，而X-Line則配備獨特的21吋輪圈。

内飾設計：夢想者的避風港

Telluride內部巧妙融合了各種對比元素，營造出既寬敞又私密、既現代又與自然和諧共生的空間。儀錶板、儀表和資訊娛樂系統採用弧形環繞式設計。扶手中的門把手將功能與美觀完美結合。同時，前排中央控制台上的把手是致敬第一代Telluride的標誌性內飾元素，賦予堅固耐用的功能性。選配的間接式LED座艙氛圍燈，增添了一抹通常只在豪華車中才能見到的精緻美感。為了打造靜謐的駕駛體驗，Telluride配備了全新的綜合噪音振動與粗糙度（NVH）系統。該系統包括增強型三重車門密封條、更廣泛地使用吸音材料以及加厚車門玻璃。

全新Telluride為駕駛者帶來更舒適的體驗，包括可選配的加寬前排座椅，並配備電動腿托。可選配的Ergo Motion駕駛座擁有氣囊設計，可提供按摩、調整坐墊軟硬度以及支撐駕駛者的功能。此外，還新增了可選配的帶有記憶功能的電動傾斜伸縮方向盤。標配的雙無線充電板可為前排乘客提供便利的充電體驗。

第二排乘客可享受全新電動獨立座椅，座椅配備獨立加熱6和通風功能，帶來頭等艙般的舒適體驗。可選配的第三排加熱座椅6則為後座乘客提供更高層次的舒適感。此外，車內還配備了額外的杯架和一個可選裝的雙層滑動托盤，托盤打開後還可見一個隱藏的實用儲物格。車內各處設有多個USB-C快速充電接口，方便三排乘客隨時為電子設備充電。全新第二排座椅滑動距離也比以往更遠，設計方便乘客進入第三排時，無需更換兒童安全座椅。最大行李廂容積達86.9立方英尺。第二排座椅豎起時，行李廂容積為46.3立方英尺。所有座椅豎起時，第三排座椅後方的行李廂容積為22.3立方英尺（Turbo-Hybrid車型為21.3立方英尺）。

Telluride科技：與您的世界相連

Telluride 的中控台核心是一套既直觀又賞心悅目的資訊娛樂系統。創新的連網汽車導航座艙（ccNC）作業系統佔據了中控台一半以上的面積，並可選配雙12.3吋全景數位顯示器。ccNC作業系統支持無綫升級，可進行車輛軟體更新，進而增強車載系統，包括資訊顯示器和導航功能。所有車型均標配無線Apple CarPlay9和Android Auto10。此外，Kia的生成式AI語音助理可實現更自然的對話，包括尋求建議，甚至在旅途中玩一些語音遊戲。只需說「嘿，Kia…」即可啟動所有這些功能。選裝的Meridian高級音響系統增加了兩個揚聲器，總共達到14個，並配備了一個更大的10吋低音炮。增強型超寬頻數位鑰匙2.0允許客戶使用相容的蘋果和三星智能手機或支持NFC功能的智慧卡作為虛擬車鑰匙，用於鎖定、解鎖和啟動車輛。這些鑰匙最多可以與三位親朋好友在相兼容的裝置（包括Apple Watch9）上分享。

2027年Telluride配備了娛樂和數據服務，支持Disney+、Netflix和YouTube的串流播放。此外，多種顯示主題可供選擇，讓車主能夠通過某些迪士尼 ©8最具代表性品牌的專屬藝術作品來表達自我，這些主題將於2026年陸續推出。同時，全部30支NBA球隊也都有相應的顯示主題可供選擇。

Telluride動力系統：選擇的力量

無論您是都市探險家、戶外運動愛好者，還是只想輕鬆應付通勤，Telluride都能滿足您的需求。2.5升渦輪增壓和2.5升渦輪增壓混合動力系統均針對各種路況進行了優化，動力澎湃，足以應對週末探險的各種拖曳需求。Telluride 2.5升渦輪增壓引擎可輸出274匹馬力，扭力高達311磅尺，比之前的燃油動力系統提升了49磅尺。動力透過八速自排變速箱傳遞至前輪或可選的全輪驅動系統³。整合式拖車鉤是X-Pro的標配，也可選裝於所有其他燃油版和混合動力版車型，它與後保險桿融為一體，不用時可隱藏起來。配備拖車鉤後，渦輪增壓動力系統可提供高達5,000磅的牽引能力²³，而混合動力版車型則可提供高達4,500磅的牽引能力，可選裝的自適應後懸吊系統可在牽引時提供穩定性。

配備全輪驅動系統的Telluride車型可主動分配扭矩，進而提升越野牽引力。搭載電子限滑差速器（E-LSD）的X-Pro全輪驅動車型更進一步，透過計算駕駛狀況並控制全輪驅動系統，調節前後軸和左右軸的動力分配，從而實現更精準的操控。中央差速鎖定則確保前後軸扭力始終保持50/50的均衡分配。

渦輪增壓混合動力系統開啟了Telluride的新紀元，預估綜合油耗最高可達35英里/加侖1，預估續航里程為600英里。Telluride混合動力車型將2.5升渦輪增壓引擎、1.65千瓦時鋰離子電池和電動馬達結合，綜合輸出功率為329馬力，扭力為339磅尺。相較於上一代Telluride的動力系統（291馬力，262磅尺），功率提升了38馬力，扭矩提升了77磅尺。透過6速自排變速箱將動力傳遞至可選配的全輪驅動系統3。該車型標配電子動態扭力向量控制系統（E-DTVC）3。該系統旨在透過控制煞車和電機，幫助駕駛員提升車輛的操控性和穩定性。最終實現動力輸出與操控動態性能的精準控制，同時帶來平順靜謐的駕駛體驗。

X-Pro：裝備齊全，探索未知

Telluride X-Pro專為崎嶇路況的探險而設計，同時又不失其作為日常家用車的可靠性能。Telluride X-Pro配備了專屬的懸吊、電子限滑差速器（e-LSD）和9.1吋離地間隙，以及包括地形模式在內的多種駕駛模式。這款Telluride的強悍旗艦車型配備了前後拖車鉤和全地形輪胎，提供強勁動力和卓越抓地力。

地面影像監視器在車速低於6英里/小時時可顯示地面的合成影像。除了其它重要資訊外，還會顯示俯仰角、側傾角和轉向角。X-Pro車型獨有的地面照明系統，環繞Telluride的前部、側面和後部，為您的家庭露營之旅提供照明。

全新2027年Kia Telluride預計於2026年第一季度在美國上市，並將在Kia位於喬治亞州西點市的工廠組裝。價格、上市時間、具體配置資訊以及EPA燃油經濟性評級等細節將在未來公佈。